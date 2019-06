Máy bay Nga bốc cháy khi hạ cánh khẩn, hai người chết

Chiếc máy bay đâm phải tòa nhà cuối đường băng khi hạ cánh khẩn, khiến cơ trưởng và nhân viên kỹ thuật thiệt mạng.

Máy bay chở khách Nga bốc cháy sau khi trượt khỏi đường băng, hai người thiệt mạng Máy bay chở khách Nga bốc cháy sau khi đâm vào tòa nhà dịch vụ tại sân bay ở Buryatia hôm nay. Video: TASS.

Máy bay Antonov An-24 của hãng hàng không Nga Angara chở 46 người, gồm 4 thành viên phi hành đoàn, hôm nay phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay ở Cộng hòa Buryatia thuộc Nga tại Siberia do hỏng động cơ. Trong lúc hạ cánh, máy bay trượt khỏi đường băng, đâm vào một tòa nhà dịch vụ và bốc cháy.

Cơ trưởng và một nhân viên kỹ thuật thiệt mạng sau sự cố, trong khi 42 hành khách được giải cứu kịp thời khỏi máy bay trước khi đám cháy lan rộng. 4 hành khách bị thương nặng được chuyển đến bệnh viện để điều trị, 29 người được chăm sóc y tế tại chỗ.

Cục Điều tra giao thông thuộc Ủy ban Điều tra Đông Siberia đã mở cuộc điều tra hình sự liên quan đến tai nạn với lý do vi phạm an toàn giao thông hàng không dẫn đến chết người do sơ suất.

Lính cứu hỏa dập tắt đám cháy sau sự cố tại sân bay ở Buryatia hôm nay. Ảnh: Tass.

Huyền Lê (Theo Reuters, RT)