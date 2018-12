Mật vụ Mỹ trả 6 triệu USD để lên máy bay riêng của Trump

Kịch bản hiếm hoi có thể khiến Trump mất ghế tổng thống / Thị trưởng New York nói người dân 'e sợ' Donald Trump

Ông Donald Trump ngồi trên chiếc chuyên cơ riêng trị giá hơn 100 triệu USD. Ảnh: PA



Khi các nhân viên Mật vụ bay cùng những người cần được bảo vệ, họ dùng ngân sách để trang trải chi phí và họ phải trả tiền cho Donald Trump để đổi lấy chỗ ngồi trên máy bay riêng của ông.

Trong chiến dịch tranh cử tổng thống, nhà tài phiệt New York đã yêu cầu chính quyền liên bang trả 6 triệu USD để cấp cho các nhân viên Mật vụ quyền đặt chân lên máy bay của ông. Con số 6 triệu USD bị tiết lộ do mọi chi tiết về tài chính liên quan đến chiến dịch tranh cử của một ứng viên tổng thống đều được gửi về Ủy ban Bầu cử Liên bang, theo NBC News.

Khi trở thành tổng thống, ông Donald Trump sẽ bay trên chuyên cơ Air Force One. Lúc đó, chiếc Boeing 757 mà nhà tài phiệt New York sở hữu thông qua công ty riêng sẽ do người thân của ông hay bất kỳ ai có thẩm quyền sử dụng. Nếu ông Trump muốn Cơ quan Mật vụ Mỹ bảo vệ những người này, yêu cầu ấy hoàn toàn có thể được đáp ứng.

Tuy nhiên, khi chiến dịch tranh cử kết thúc, chiếc máy bay lúc này đơn thuần thuộc quyền sử hữu của công ty nhà Trump. Vì thế, rất khó để đoán biết số tiền mà ông Trump có thể được chính quyền liên bang trả nếu áp dụng cách trên.

Donald Trump mua chiếc Boeing 757 vào năm 2011 rồi cải tạo lại. Ông thường gọi nó là T-Bird nhưng sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, máy bay riêng của ông còn có thể mang tên gọi khác là "Trump Force One".

Chiếc phi cơ được cho là có giá trị hơn 100 triệu USD với động cơ Rolls Royce mạnh mẽ. Nội thất trên máy bay, ngay cả dây bảo hiểm và bồn rửa tay, cũng mạ vàng. Phòng ngủ dành cho ông Trump có tấm gỗ trang trí và gối lụa thêu gia huy. Phi cơ còn có "rạp chiếu thu nhỏ" bao gồm màn hình 57 inch và hệ thống âm thanh hiện đại.

Vũ Hoàng