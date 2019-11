Malaysia cảnh báo IS trỗi dậy ở Đông Nam Á

Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Yassin cảnh báo IS có thể chuyển sang hoạt động tại Đông Nam Á sau khi thủ lĩnh Baghdadi bị tiêu diệt.

"Chúng tôi tin rằng cái chết của Abu Bakr al-Baghdadi sẽ mở ra một chương mới trong hoạt động khủng bố của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng", Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Muhyiddin Yassin phát biểu tại một hội nghị an ninh ở Bangkok hôm nay. "Sau khi mất phần lớn vùng kiểm soát ở Syria và Iraq, IS đang tìm kiếm một căn cứ mới".

Yassin nói Malaysia sẽ cảnh giác trước mối đe dọa từ những chiến binh IS trở về từ nước ngoài, các hành vi tuyên truyền cực đoan trên mạng và các cuộc tấn công nhỏ lẻ có thể xảy ra.

Một thành viên phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Raqqa, Syria năm 2014. Ảnh: Reuters.

Giới chức an ninh khu vực cho rằng nỗ lực ngăn chặn IS trỗi dậy ở Đông Nam Á sẽ là một trận chiến lâu dài, ngay cả khi thủ lĩnh Baghdadi đã bị tiêu diệt trong cuộc đột kích của đặc nhiệm Mỹ ở tây bắc Syria hồi tháng trước.

Bộ trưởng Nội vụ Malaysia nói thêm trong 6 năm qua, nước này đã ngăn chặn 25 âm mưu tấn công khủng bố của IS và bắt 512 người bị nghi ngờ có quan hệ với tổ chức này.

Malaysia đã cảnh giác cao độ kể từ tháng 1/2016, khi các tay súng thân IS thực hiện một loạt vụ tấn công ở thủ đô Jakarta của nước láng giềng Indonesia. IS cũng nhận trách nhiệm tấn công một quán bar ở ngoại ô Kuala Lumpur hồi tháng 6/2016 khiến 8 người bị thương.

Ngọc Ánh (Theo Reuters)