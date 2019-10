Malaysia cấm truyện tranh về Vành đai Con đường

Bộ Nội vụ Malaysia ra lệnh cấm truyện tranh ủng hộ sáng kiến Vành đai Con đường của Trung Quốc vì cho rằng nó vô cảm với văn hóa.

Ấn phẩm có thể gây ra những ngờ vực về lịch sử đất nước giữa người trẻ và không tính đến sự nhạy cảm trong văn hóa ở một đất nước đa chủng tộc như Malaysia, Bộ Nội vụ Malaysia cho biết trong thông báo hôm qua.

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad hôm 21/10 chỉ trích bộ truyện, cho rằng bất kỳ nỗ lực nào muốn gây ảnh hưởng đến suy nghĩ của giới trẻ đều "không tốt" và "quảng bá ý tưởng và tư tưởng của Trung Quốc" cũng không phải trách nhiệm của Malaysia, dù điều đó có hỗ trợ cho sáng kiến Vành đai Con đường hay không.

Bộ Giáo dục Malaysia xác nhận không chấp thuận lưu hành bộ truyện.

Truyện tranh về sáng kiến Vành đai Con đường ở Malaysia. Ảnh: Malaysiakini.

Bộ truyện có tiêu đề "Belt and Road Initiative for Win-Winism" do Hew Kuan Yau, một nhà hoạt động người Malaysia, sáng tác. Truyện đã được phân phối tới các trường học cuối tuần trước và nhanh chóng lan truyền trên mạng. Nhiều người nổi giận vì nhiều đoạn trong truyện cho rằng người Malaysia ủng hộ người Duy Ngô Nhĩ là cực đoan.

Các nhà bình luận mô tả nội dung của truyện ủng hộ mạnh mẽ Bắc Kinh và phản đối phương Tây, đánh giá cao chính sách đối ngoại của Trung Quốc và Chủ tịch Tập Cận Bình. Truyện cũng dấy lên hoài nghi khi ông Lim Guan Eng, lãnh đạo đảng Hành động Dân chủ (DAP), đồng thời là Bộ trưởng Tài chính Malaysia, là người viết lời tựa. Cuộc tranh cãi cũng nhắm vào hoạt động của DAP với cáo buộc bỏ qua lợi ích của người Hồi giáo Malaysia nhưng ủng hộ lợi ích của người gốc Hoa.

Lim Guan Eng là Bộ trưởng Tài chính gốc Hoa đầu tiên của Malaysia trong 44 năm. Việc bổ nhiệm người gốc Hoa vào vị trí cấp cao trong chính quyền đã gây ra lo lắng trong một bộ phận người Malaysia, theo nhà phân tích chính trị Asrul Hadi Abdullah Sani của BowerGroupAsia, công ty tư vấn chính sách công.

Chính quyền Thủ tướng Mahathir đang nỗ lực thực hiện cải cách kinh tế, thể chế và pháp lý, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của người Hồi giáo Malaysia, vốn chiếm 60% dân số.

Truyện bị cấm xuất bản theo Luật In ấn và Xuất bản, đồng nghĩa bất cứ ai có hành vi in ấn, nhập khẩu, sản xuất, bán hoặc phân phối bất hợp pháp phải đối mặt án tù tối đa ba năm, đóng phạt gần 5.000 USD hoặc chịu cả hai hình phạt.

Malaysia là một trong những quốc gia đầu tiên công khai ủng hộ sáng kiến Vành đai Con đường. Quốc gia Đông Nam Á tìm cách hưởng lợi từ các dự án lớn do Bắc Kinh hậu thuẫn trong khi nước này đang vật lộn với nền kinh tế trì trệ và bẫy thu nhập trung bình.

Sáng kiến Vành đai Con đường được Trung Quốc lần đầu đưa ra năm 2013. Đây là dự án xây dựng qua hơn 60 nước, dựa trên ý tưởng hồi sinh Con đường tơ lụa từng kết nối Trung Quốc với Trung Á, châu Âu và hơn nữa.

Hôm 20/10, Malaysia cũng ra quyết định cấm phim Abominable sau khi hãng phát hành từ chối cắt cảnh phim có "đường lưỡi bò".

Nhật Duy (Theo SCMP)