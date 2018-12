Lũ bùn cuốn phăng ôtô có hai người bên trong ở Mỹ

Lũ bùn ở bang California, 13 người chết / Khung cảnh như chiến trường Thế chiến I sau lũ bùn tại Mỹ

Ôtô chở hai người bị cuốn trôi theo lũ bùn ở Mỹ

Sở cứu hỏa số 778, thành phố Burbank, California, Mỹ, ngày 10/1 đăng video lên tài khoản Instagram cho thấy một ôtô bị lũ bùn cuốn trôi trên đường một ngày trước đó. Đèn và cần gạt nước trên xe vẫn hoạt động, NBC-4 đưa tin.

Ôtô bị cuốn trôi là của Desionne Franklin, 44 tuổi. Anh cùng bạn gái ngày 9/1 đi sơ tán do dự báo cho thấy thời tiết ở California những ngày tiếp theo càng tệ hơn. Trên đường xuống đồi, Franklin nhìn thấy dòng nước và bùn ở phía sau qua gương chiếu hậu nhưng không thể làm gì.

Dòng lũ bùn cuốn chiếc xe theo. "Cô ấy la hét, kéo áo tôi", Franklin kể lại. "Phanh xe hay vô lăng khi đó đều không có tác dụng". Franklin cố giữ bình tĩnh, nghĩ về các con và gia đình. "Tôi chỉ muốn sống sót".

Franklin sau đó kiểm soát được chiếc xe và lái đến vị trí an toàn. "Dòng chảy đá, bùn ở khắp nơi, tôi may mắn thoát được", anh chia sẻ. Franklin biết nhiều người đã không may mắn như anh trong cùng ngày.

Nhà chức trách Burbank kêu gọi người dân sơ tán từ ngày 9/1 sau khi mưa lớn gây lũ bùn, làm ít nhất 17 người chết, 8 người mất tích.

Như Tâm