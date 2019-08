Lớp học trên xe buýt của trẻ em di cư tại biên giới Mỹ - Mexico

Lũ trẻ ngồi thành hai hàng ngay ngắn trong chiếc xe buýt, những cuốn vở đặt trên mặt bàn từng là ghế ngồi hành khách.

Trẻ em di cư học tập trên chiếc xe buýt trong chương trình Yes We Can tại Tijuana, Mexico. Ảnh: Reuters.

Tại thành phố Tijuana, Mexico, gần biên giới với Mỹ, chiếc xe buýt đó mang tới cơ hội học tập cho trẻ em tại khu nhà ở dành cho những người di cư từ Trung Mỹ. Chương trình Yes We Can đã được triển khai từ giữa tháng 7, với hàng chục trẻ em đã được tham gia. Với các em, giáo dục là giấc mơ xa vời trong nhiều tháng kể từ khi theo cha mẹ rời bỏ quê hương di cư lên phía bắc với mong muốn đổi đời.

Estefania Rebellon, giám đốc chương trình, cho biết các giáo viên giảng dạy theo chương trình song ngữ được thiết kế đặc biệt cho trẻ em mù chữ và thiếu kỹ năng xã hội. Chương trình cũng mang đến sự chăm sóc và đảm bảo an ninh cho các em.

"Những đứa trẻ này tới từ những khu vực rất nguy hiểm, nơi các em có nhiều vấn đề về lòng tin", Rebellon nói. Từng là một đứa trẻ theo cha mẹ từ Colombia di cư tới Mỹ khi mới 10 tuổi, Rebellon thấu hiểu cảm giác mất mát của những đứa trẻ này.

Khi thấy những nhóm người di cư đông đúc từ Trung Mỹ tới thành phố Tijuana hồi năm ngoái, cô đã mở một chương trình giáo dục cho trẻ em ngay dưới mái lều của một khu nhà ở dành cho người di cư.

Sau đó, cô mở lớp học trên một chiếc xe buýt, có thể chứa tới 80 em học sinh. Kể từ khi mở cửa, chiếc xe buýt đã đón 37 học sinh trong độ tuổi 5-12 và chuẩn bị đón thêm 20 em nữa trong những tuần tới. Yes We Can cũng sẽ mở một lớp học cho các học sinh độ tuổi thiếu niên.

Hầu hết học sinh của lớp học đến từ các gia đình bị kẹt lại Tijuana trong hàng tháng trời trong quá trình xin được tị nạn vào Mỹ. Các em tới từ Honduras, El Salvador, Guatemala cũng như từ các thành phố Mexico, nơi các băng đảng tội phạm hoành hành.

Rebellon cho biết nhiều bậc phụ huynh cho biết giáo viên tại những nơi họ từng sinh sống không dám tới trường vì sợ bị bắt cóc hoặc sát hại. Nhiều đứa trẻ đã phải bỏ dở việc học trong hàng tháng trời.

Rebellon mong muốn mở rộng lớp học tới nhiều thành phố tập trung đông người di cư khác. "Chúng tôi có thể dạy học trên xe buýt, trong nhà, trên thuyền, điều quan trọng là những điều chúng tôi dạy cho lũ trẻ", Rebellon nói.

Thu Hương (Theo Reuters)