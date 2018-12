Bà mẹ Anh bán trang sức giải cứu nô lệ tình dục IS / 5 phiến quân IS nhí sát hại các tù nhân

Lồng chứa súc vật giam người trong 'tòa án' của IS

"Chúng giam giữ người dân địa phương trong lồng sắt như giam động vật", Jalil Abdulredha, một sĩ quan quân đội Iraq trao đổi với phóng viên NBC News trong chuyến thăm tuần trước tới Fallujah, thành phố cách thủ đô Baghdad khoảng 40 km.

"Chúng chế tạo lồng theo nhiều hình dáng khác nhau, và người bị giam phải đứng, quỳ, ngồi hoặc cuộn người trong đó. Những chiếc lồng thể hiện sự tàn bạo của tổ chức này".

Fallujah bị IS chiếm đóng từ tháng 1/2014. Tổ chức này biến những biệt thự cao cấp trong thành phố thành nơi giam giữ và xét xử con người như súc vật. Hồi tháng 6, dưới sự hỗ trợ của liên quân do Mỹ dẫn đầu, quân đội Iraq đã giải phóng thành phố.

"Hầu hết bị cáo đều là người dân địa phương vô tội", Abdulredha cho hay. Họ bị kết tội vì từ chối gia nhập IS, hoặc bị trừng phạt vì vi phạm luật Hồi giáo khắc nghiệt Shariah do IS đưa ra.

Khi quân đội Iraq xông vào tòa nhà, họ phát hiện nhiều văn kiện ghi tên tuổi một số người đã bị xử tội chết, hoặc sắp bị xử tội chết ở "tòa án". Tuy nhiên, không quan chức chính phủ Iraq hay quân đội Mỹ, hoặc Liên Hợp Quốc, ước tính được số người từng bị kết tội ở đó.

Vùng ngoại ô cách trung tâm Fallujah khoảng 1,5 km là nghĩa địa chôn cất 300 thành viên IS. Nghĩa trang nằm trên một gò đất, mộ được xây bằng gạch và lát đá bề mặt, tên tuổi và ngày mất của người chết được ghi bằng bút mực xanh.

"Phía sau tôi là nghĩa địa chôn cất những kẻ khủng bố thuộc IS", Yahya Rasool, phát ngôn viên Ban Chỉ huy Chiến dịch liên quân Mỹ - Iraq cho biết. "Chúng là người Arab hoặc các nước đông Á, bị giết trước và trong quá trình chúng tôi giải phóng Fallujah. Rất nhiều thành viên IS nổi tiếng được chôn ở đây".

Các lực lượng an ninh đang rà soát bom mìn trong thành phố trước khi để hàng chục nghìn người đi sơ tán quay lại.

"Đội rà bom phải đảm bảo nhà cửa an toàn trước khi cho bất kỳ gia đình nào quay lại ở", Rasool cho biết.

Khoảng 10% thành phố đã bị phá hủy, ông nói thêm. Chính quyền thành phố và cấp tỉnh sẽ bàn bạc với chính phủ để tái xây dựng thành phố, "để Fallujah sẵn sàng đón người dân quay lại".

Xem thêm: Iraq treo cổ 36 thành viên IS vì vụ thảm sát 1.700 binh sĩ

Hồng Hạnh