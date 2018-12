Lo ngại về an ninh, Kim Jong-un không đi chung máy bay đến Singapore với em gái

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới Singapore / Trump - Kim sẽ đàm phán hòa bình, phi hạt nhân hóa

Lãnh đạo Triều Tiên hôm qua đến Singapore trên máy bay của hãng hàng không Trung Quốc Air China. Ảnh: AFP.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm qua đến sân bay Changi của Singapore trên một chiếc Air China 747-400 từ Bình Nhưỡng. Dữ liệu của trang Flight Radar 24 cho thấy máy bay đã thay đổi hành trình ngay sau khi bay qua Bắc Kinh, hầu hết di chuyển trong đất liền và tránh xa các khu vực duyên hải. Trước đó, máy bay vận tải Air Koryo IL-76 đã đến Singapore để chở chiếc limousine của ông.

Khoảng một giờ sau, em gái ông là Kim Yo-jong cũng hạ cánh tại Singapore trên một máy bay IL-62M của Triều Tiên. Đây nhiều khả năng là chiếc máy bay từng đưa cô đến Seoul để dự Olympic mùa đông hồi đầu năm.

Cách di chuyển này cho thấy Triều Tiên đã thực hiện những nỗ lực lớn để đảm bảo mức độ an ninh cao nhất cho các lãnh đạo. "Tổng thống và phó tổng thống Mỹ thường không đi cùng máy bay", nhà nghiên cứu Triều Tiên Christopher Green cho biết. "Họ làm vậy vì lý do an ninh và chính phủ cần có người tiếp nối nếu xảy ra bất trắc với lãnh đạo".

"Gia tộc họ Kim có thể được coi như 'dòng dõi hoàng gia' ở Triều Tiên. Vì vậy, việc Kim Yo-jong và Kim Jong-un đến Singapore trên hai máy bay riêng biệt là điều dễ hiểu", Green đánh giá.

Em gái Kim Jong-un, Kim Yo-jong tại Hàn Quốc hồi tháng hai. Ảnh: AFP.

Việc Kim Jong-un đến Singapore trên một máy bay của Air China có thể làm phật lòng nhiều người ở Triều Tiên, nơi bộ máy tuyên truyền của nhà nước luôn nhấn mạnh tinh thần tự lực. "Trường hợp lý tưởng nhất vẫn là Kim Jong-un đến Singapore bằng máy bay riêng của mình", Green nói.

"Nếu chính quyền Triều Tiên thực sự nghĩ rằng hình ảnh Kim Jong-un bước ra từ máy bay của Trung Quốc là không ổn thì họ có chỉnh sửa sao cho giống như ông đi bằng máy bay riêng của mình - chiếc đã chở em gái ông".

Tuy nhiên, Green nói thêm rằng vì quan hệ Trung - Triều đang rất tốt, "cũng có thể việc làm nổi bật thực tế là Kim Jong-un dùng máy bay Trung Quốc lại có lợi".

