Lính Mỹ đọ súng với lực lượng ủng hộ chính phủ Syria khi tuần tra gần thành phố Qamishli và chỉ ngừng bắn khi binh sĩ Nga xuất hiện.

"Lực lượng liên quân gặp chốt kiểm soát của nhóm dân quân thân chính phủ Syria khi tuần tra gần Qamishli, đông bắc Syria. Binh sĩ liên quân bị một số người chưa rõ danh tính tấn công bằng vũ khí cá nhân và nổ súng đáp trả để tự vệ", Myles Caggins, phát ngôn viên liên quân chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng do Mỹ dẫn đầu hôm nay cho biết.

Lính Mỹ đụng độ dân quân Syria Dân quân Syria đấu súng với lính Mỹ hôm 12/2. Video: Ortes News.

Quân đội Mỹ cho biết đơn vị tuần tra trở về căn cứ an toàn sau khi tình hình hạ nhiệt, nhưng không cho biết thương vong của hai bên sau cuộc đấu súng.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh cho biết lực lượng thân chính phủ ở làng Khirbet Amo đã tìm cách chặn đoàn xe tuần tra Mỹ bằng cách bắn chỉ thiên. Điều đó khiến lính Mỹ bắn trả và làm một dân quân thiệt mạng.

Quân đội Nga cho biết "xung đột giữa lính Mỹ và cư dân địa phương" khiến thiếu niên 14 tuổi Faysal Khalid Muhammad thiệt mạng và một người bị thương. "Sự xuất hiện của binh sĩ Nga tại hiện trường đã ngăn chặn xung đột leo thang", Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Lực lượng Nga và Mỹ tại làng Khirbet Amo sau cuộc đọ súng hôm 11/2. Ảnh: Livejournal.

Khirbet Amo là một trong số ít khu vực do lực lượng thân chính phủ kiểm soát tại vùng đông bắc Syria, vốn tập trung phần lớn dân quân người Kurd do Mỹ hậu thuẫn. Quân đội Mỹ vẫn duy trì hiện diện tại đây để loại bỏ tàn quân IS và thường tổ chức tuần tra chung với người Kurd.

Mỹ rút phần lớn lực lượng khỏi thành phố Qamishli trước khi Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch Mùa xuân Hòa bình ngày 9-22/11/2019 nhằm vào lực lượng dân quân người Kurd. Quân đội Nga sau đó tiếp quản hàng loạt căn cứ ở miền bắc Syria, trong đó có sân bay Qamishli.

Vị trí thành phố Qamishli ở miền bắc Syria. Đồ họa: Alaraby.

Vũ Anh (Theo AFP)