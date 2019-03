Liên quân Mỹ phóng thích hàng trăm phiến quân IS ở Syria

Liên quân Mỹ và IS đạt được thỏa thuận đưa những tay súng đang bị giam giữ rời khỏi khu vực do dân quân người Kurd kiểm soát ở đông Syria.

Các phiến quân IS ở Syria. Ảnh: BBC.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết Lực lượng Dân chủ (SDF) đã thả 283 phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng khỏi các nhà tù của lực lượng này ở thành phố Hasaka, tỉnh Hasaka và thị trấn Ain Issa ở tỉnh Raqqa, miền bắc Syria, Fars News ngày 3/3 đưa tin.

Nguồn tin địa phương cho biết các tù binh IS đã được phóng thích sau khi SDF và liên quân do Mỹ dẫn đầu đạt thỏa thuận với nhóm phiến quân về việc đưa những tay súng rời khỏi khu vực do SDF kiểm soát ở đông Syria.

New York Times hồi cuối năm ngoái dẫn nguồn tin cho biết các quan chức hàng đầu của SDF đã thảo luận về khả năng thả khoảng 3.200 tù binh IS do không thể giam giữ số lượng lớn phiến quân khi Mỹ rút khỏi Syria. SDF là lực lượng được Mỹ hậu thuẫn tích cực trong cuộc chiến chống IS.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi giữa tháng hai cũng dọa thả 800 tay súng IS có nguồn gốc châu Âu nếu các quốc gia thuộc châu lục này không chịu tiếp nhận tù binh mà liên quân đang bắt.

Ông Trump ngày 19/12/2018 tuyên bố Mỹ đã đánh bại IS ở Syria, ám chỉ việc rút quân như ông đã hứa trong chiến dịch tranh cử. Phát ngôn viên Nhà Trắng sau đó xác nhận Washington đã bắt đầu đưa binh lính về nước. Một quan chức Mỹ cho biết Lầu Năm Góc sẽ mất khoảng 60-100 ngày để thực hiện hoạt động rút quân.

Nếu rút hoàn toàn quân khỏi Syria, Mỹ vẫn có hiện diện quân sự đáng kể trong khu vực, bao gồm khoảng 5.200 binh sĩ ở Iraq. Phần lớn chiến dịch của Mỹ tại Syria được tiến hành bởi các máy bay chiến đấu xuất kích từ Qatar và các địa điểm khác ở Trung Đông.