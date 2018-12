Liên Hợp Quốc áp đặt lệnh trừng phạt nặng nhất với Triều Tiên

Mỹ - Trung Quốc nhất trí biện pháp trừng phạt mới với Triều Tiên

Thành viên Hội đồng Bảo an biểu quyết trừng phạt Triều Tiên hồi tháng 3 tại trụ sở Liên Hợp Quốc, New York, Mỹ. Ảnh: AFP.

Nghị quyết các lệnh trừng phạt mới, do Mỹ dẫn đầu, được tất cả 15 thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua ngày 30/11, AFP đưa tin.

Nghị quyết kêu gọi Triều Tiên "từ bỏ mọi vũ khí và chương trình hạt nhân hiện có", hạn chế hoạt động xuất khẩu than của Bình Nhưỡng. Triều Tiên bị cấm xuất khẩu nhiều hơn 7,5 triệu tấn than vào năm 2017, giảm 62% so với năm 2015.

Samantha Power, đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, nói nghị quyết dự kiến khiến Triều Tiên mất 700 triệu USD từ xuất khẩu than, từ đó giảm mạnh số tiền Bình Nhưỡng chi cho hạt nhân và vũ khí đạn đạo. Bà Power mô tả động thái trên là "lệnh trừng phạt mạnh nhất mà Hội đồng Bảo an từng áp đặt".

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon kêu gọi mọi quốc gia cùng thực hiện nghị quyết. Ông tái khẳng định vẫn theo đuổi "đối thoại chân thành" để giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Trung Quốc, đồng minh duy nhất của Triều Tiên, là một trong số ít thị trường tiêu thụ than từ Bình Nhưỡng. Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Liu Jieyi tái khẳng định Bắc Kinh "phản đối mạnh mẽ" Bình Nhưỡng thử hạt nhân nhưng cũng chỉ trích các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc.

"Một số bên tăng cường sự hiện diện quân sự và quy mô tập trận, làm tăng sự đối đầu", ông Liu nói. "Tình trạng này phải thay đổi sớm nhất có thể".

Nghị quyết còn lên án vụ thử tên lửa ngày 9/9 của Triều Tiên "bằng những từ ngữ mạnh mẽ nhất". Triều Tiên khi đó tuyên bố đã có bước tiến lớn trong nỗ lực thu nhỏ đầu đạn để gắn lên tên lửa có tầm bắn vươn tới Mỹ.

Như Tâm