Libya phát hiện kho trang sức vàng, vũ khí của IS

Xe tăng, đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ vào Syria tiêu diệt IS / IS bị chặn đường rút khỏi thành trì ở Libya

Trang sức vàng IS trộm được và chứa trong nhà kho ở thị trấn Sirte. Ảnh: Telegraph

Các chiến binh dân quân phát hiện kho tài sản trong tòa nhà Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) gọi là "Nhà quỹ Hồi giáo". Theo Telegraph, tài sản được cho là bị trộm từ nhà dân, đặc biệt là nhà của những người giàu bỏ chạy khi IS chiếm thị trấn hồi tháng 5 năm ngoái.

Ảnh lực lượng dân quân công bố cho thấy các hộp trang sức chứa đầy vòng vàng, hoa tai. Hàng chồng tiền Libya và Tunisia được tìm thấy trong hành lý, các bao tải chứa laptop và điện thoại di động. Chiến binh dân quân cũng tìm thấy những khẩu súng trường Kalashnikov, súng lục được cho là của dân thường, bị IS cướp.

Lượng tài sản này được phát hiện khi dân quân cuối cùng cũng đẩy lùi IS khỏi thành trì ở Libya. Đây cũng là nơi sinh của cố lãnh đạo Muammar Gaddafi. Chiến dịch tái chiếm Sirte bắt đầu cách đây ba tháng, do chiến binh dân quân từ thành phố Misrata gần đó dẫn đầu. Mỹ đã tiến hành hàng chục cuộc không kích, hỗ trợ dân quân khi họ tiến lên, đối mặt với làn đạn và bẫy của IS.

Các khẩu súng trường trong nhà kho của IS. Ảnh: Telegraph

Trọng Giáp