Lễ Tình nhân lặng lẽ thời virus corona

Trung QuốcJiang Lanyi và bạn trai người Ukraine lên kế hoạch thăm khu vườn cổ ở Tô Châu và trượt tuyết ở Bắc Kinh nhân ngày Valentine.

Thay vào đó, hai người đã ở nhà bố mẹ Jiang tại tỉnh Liêu Ninh trong hơn hai tuần qua để tránh dịch viêm phổi corona (Covid-19). "Chúng tôi chơi mạt chược 2-3 giờ mỗi ngày. Từ không biết chơi, anh ấy giờ đã rất giỏi trò này", Jiang cho hay.

Ở Bắc Kinh, các hoạt động đặc biệt dành cho các cặp đôi nhân ngày Lễ Tình nhân 14/2, từ buổi hòa nhạc "My Heart Will Go On" cho đến bữa tối tôm hùm 1.688 tệ (335 USD) đều bị hủy.

Lễ Tình nhân năm nay sẽ không khác gì cuộc sống cách ly thường ngày, theo Tyra Li, cô gái sống ở Bắc Kinh với bạn trai gần ba năm. Từ Tết Nguyên đán, ngoài chuyến đi thăm gia đình, hai người chỉ ra khỏi nhà để mua nhu yếu phẩm, thậm chí không gọi đồ ăn vì sợ nhiễm nCoV.

"Chắc chắn sẽ không có bông hoa nào. Tôi không dám nhận hoa và anh ấy cũng không dám mua chúng", Li nói.

Một cặp tình nhân đứng chờ đèn đỏ ở Bắc Kinh hôm 13/2. Ảnh: AP.

Dịch Covid-19 cũng khiến hoạt động kinh doanh trong ngày lễ Tình nhân "điêu đứng". Xian Hua Ge, chủ cửa hàng bán hoa ở Bắc Kinh, cho biết doanh số năm nay giảm 70% so với năm ngoái, do nhiều người vẫn chưa trở lại thành phố để làm việc.

Một nhân viên cửa hàng Romanti Fresh Flowers cho biết doanh số cửa hàng giảm 50%, một phần vì khách hàng sợ nhiễm bệnh qua các nhân viên giao hàng. Một cửa hàng hoa khác cho biết họ không nhập hàng trong dịp lễ quan trọng này.

Ngành dịch vụ cưới hỏi cũng bị ảnh hưởng khi chính quyền Trung Quốc kêu gọi các cặp đôi hoãn tổ chức đám cưới hồi đầu tháng 2.

Zhu He, 25 tuổi, đã phải tổ chức một đám cưới nhỏ hơn dự tính vì lo sợ nCoV. Cô cùng chồng dự định sẽ lấy giấy đăng ký kết hôn vào ngày lễ Tình nhân 14/2, nhưng kế hoạch này đã phải hoãn lại.

"Chúng tôi dự định đi cùng bố mẹ. Tuy nhiên, họ sẽ không đến dù chúng tôi cùng sống ở Quảng Châu. Họ không thể lái xe, còn tôi thì không tin tưởng các phương tiện công cộng", Zhu nói.

Dịch Covid-19 cũng ngăn trở nhiều cuộc tình khi nhiều thành phố ở Trung Quốc không cho người từ nơi khác đến nhằm kiểm soát dịch bệnh.

Miao Jing, một sinh viên đại học ở Thiên Tân, cho biết bạn gái đã phải lẻn vào khách sạn qua bãi đỗ xe để gặp cô ba tiếng hồi đầu tháng.

Chuyến đi này đáng lẽ đã kéo dài 3 ngày, nhưng đến ngày thứ hai, khu vực nơi Miao ở xuất hiện một ca nhiễm nCoV. "Cô ấy rất lo lắng. Cuối cùng, tôi chỉ được gặp cô ấy trong ngày đầu tiên", Miao cho hay.

Shaw Wan, nhà làm phim tài liệu 28 tuổi ở Bắc Kinh, và bạn trai, đang ở đảo Đài Loan, bị chia cách vì dịch Covid-19. "Tôi cũng không muốn anh ấy quay về đây, lỡ anh ấy nhiễm bệnh khi trở về thì sao ?"

Tuy nhiên, Covid-19 cũng mang đến một số điều tích cực cho các cặp đôi. Li cho biết việc chỉ ở nhà cho cô có nhiều thời gian với bạn trai hơn. Trước đây, họ chỉ có thể gặp nhau sau 22 giờ mỗi ngày.

Đối với Miao và bạn gái cô, việc tình nguyện tham gia công tác cứu trợ đã đưa họ đến gần nhau hơn. Hai người đã giúp cư dân và các cộng đồng ở Vũ Hán, tâm điểm dịch Covid-19, với các công việc từ xa như gọi xe vận tải.

"Làm việc chung với nhau cũng đem lại cảm xúc. Dù không được bên nhau, chúng tôi vẫn cảm thấy sự kết nối", Miao nói.

Các nước có bệnh nhân nhiễm nCoV. Bấm vào hình để xem chi tiết.

Dịch Covid-19 khởi phát từ Vũ Hán vào tháng 12/2019, sau đó lan ra toàn bộ 31 tỉnh thành của Trung Quốc. Hiện Covid-19 xuất hiện tại 26 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến 1.489 người thiệt mạng và hơn 65.000 người nhiễm.

Quốc Hưng (Theo AFP)