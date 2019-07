Kim Jong-un có thể lấy cảm hứng về đội cận vệ chạy bộ từ phim Hollywood

Lãnh đạo Triều Tiên từng xem phim về mật vụ Mỹ bảo vệ tổng thống Kennedy và đây có thể là cảm hứng cho đội cận vệ "lá chắn sống" của ông.

Đội cận vệ chạy theo xe của Kim Jong-un tại hội nghị liên Triều tháng 4/2018. Ảnh: AFP.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/6 có cuộc gặp lịch sử với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Khu Phi quân sự liên Triều (DMZ). Tại đây, đội cận vệ luôn chạy theo chiếc xe chở ông Kim tiếp tục thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Trước đó, hình ảnh đội cận vệ chạy theo xe của ông Kim từng xuất hiện tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều lần một tại Singapore hồi tháng 6/2018 và lần hai tại Việt Nam hồi tháng hai.

Trong cuốn sách mới xuất bản, nhà báo Anna Fifield của Washington Post cho rằng ông Kim lấy ý tưởng về những cận vệ "lá chắn sống" này từ Clint Eastwood, một diễn viên, đạo diễn người Mỹ.

"Ông ấy đã xem bộ phim 'In the Line of Fire' khi còn nhỏ. Trong phim, Eastwood đóng vai một mật vụ Mỹ bảo vệ tổng thống John F. Kennedy khi ông này bị ám sát năm 1963. Nhân vật của Eastwood cùng những mật vụ khác chạy theo chiếc xe của tổng thống", Fifield viết trong cuốn sách.

Theo Lee Yeong Guk, một cựu cận vệ của cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Il, việc trở thành thành viên lực lượng bảo vệ cho lãnh đạo Triều Tiên vô cùng khó khăn. Các ứng viên được tuyển chọn từ quân đội và bắt buộc phải vượt qua một số kỳ kiểm tra để đánh giá sức khỏe, thị lực, tính cách, thành phần gia đình và cả ngoại hình.

Ôtô bên ngoài ga Đồng Đăng Dàn cận vệ bảo vệ Chủ tịch Kim Jong-un tại ga Đồng Đăng hôm 26/2. Video: Viết Tuân.

"Những người có trách nhiệm bảo vệ ông Kim Jong-un phải có bản lĩnh chính trị tuyệt vời và xuất thân từ những tầng lớp trung thành nhất", bà Fifield viết. Các cận vệ phải có chiều cao tương đương với ông Kim và là những công dân duy nhất được phép mang vũ khí khi đứng gần lãnh đạo Triều Tiên.

Ông Lee cho biết các cận vệ phải giỏi bắn súng, thành thạo võ thuật như phóng dao, bơi và duyệt đội ngũ, nhưng điều quan trọng nhất là họ phải có lòng trung thành với lãnh đạo.

Dù được vũ trang bằng súng, các cận vệ chủ yếu dựa vào kỹ năng quan sát và kỹ năng đánh giá tình hình khi gặp phải tình huống nguy hiểm. Trong nhiều trường hợp khẩn cấp, họ sẽ dùng tay và cơ thể như một lá chắn sống để bảo vệ lãnh đạo.

Thu Hương (Theo Business Insider)