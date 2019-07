Không quân Ấn Độ cảnh báo về hiểm họa từ chim bồ câu với tiêm kích

Nhiều người dân nuôi chim bồ câu gần sân bay quân sự, khiến không quân Ấn Độ lo ngại nguy cơ tai nạn với phi đội tiêm kích Rafale.

"Gần đây có nhiều người nuôi chim bồ câu tại các khu dân cư gần căn cứ không quân Ấn Độ. Chúng có thể trở thành hiểm họa với các chiến đấu cơ của New Delhi", quan chức không quân Ấn Độ giấu tên hôm qua cho biết, đề cập tới vụ cường kích Jaguar đâm phải chim và suýt rơi tại sân bay quân sự Ambala ngày 27/6.

Quan chức Ấn Độ tỏ ra lo ngại với mối đe dọa từ chim bồ câu, nhất là khi căn cứ Ambala chuẩn bị tiếp nhận những tiêm kích đa năng Rafale đầu tiên do Pháp sản xuất vào tháng 9 năm nay. Mỗi chiếc Rafale được bán cho Ấn Độ với mức giá khoảng 128 triệu euro (143 triệu USD).

Không quân Ấn Độ đã gửi thông báo tới chính quyền thành phố Ambala sau sự cố với chiếc Jaguar, cho biết các đàn chim không còn sợ tiếng ồn động cơ và thường cắt ngang đường bay của tiêm kích. "Chúng tôi coi đây là vấn đề nghiêm trọng và sẽ áp dụng những biện pháp cần thiết để ngăn người dân nuôi chim gần sân bay", quan chức không quân Ấn Độ nói thêm.

Tập đoàn Dassault của Pháp hồi năm 2012 được lựa chọn để cung cấp 126 tiêm kích Rafale cho Ấn Độ, thay thế cho các chiến đấu cơ đời cũ trong biên chế nước này. Tuy nhiên, quá trình thương lượng bị kéo dài nhiều năm do New Delhi muốn Dassault chuyển giao dây chuyền và công nghệ để tự sản xuất 90 máy bay trong nước. Hợp đồng hoàn chỉnh được ký cuối năm 2016, trong đó Ấn Độ dự kiến nhận 36 máy bay do Pháp sản xuất trước năm 2022.

Đâm phải chim là sự cố thường gặp trong ngành hàng không thế giới và dẫn đến nhiều tai nạn thảm khốc. Sự cố này thường khiến động cơ và hệ thống điều khiển máy bay bị hư hỏng, phi công cũng có thể bị thương nặng do xác chim đâm qua kính chắn gió và lao vào buồng lái.

