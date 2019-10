Khách cầu nguyện khi động cơ Boeing hỏng

Sự việc xảy ra trên chuyến bay của hãng Swift Air WA1996, hành trình từ Cộng hòa Dominica đến Miami, Florida, Mỹ hôm 21/10. Video ghi lại sự việc cho thấy các hành khách trên chuyến bay tỏ ra đoàn kết và bình tĩnh sau khi cơ trưởng thông báo máy bay gặp sự cố động cơ.

Một số phụ nữ nắm tay nhau và cầu nguyện thật to, trong khi một người đàn ông uống rượu whisky rồi chuyển qua cho nam hành khách khác. Máy bay sau đó hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Las Americas ở Santo Domingo, thủ đô của Cộng hòa Dominica 30 phút sau cất cánh. Sau khi các kỹ sư Cộng hòa Dominica khắc phục sự cố, chuyến bay tiếp tục khởi hành đến Miami và hạ cánh an toàn tại bang này.

Hành khách có mặt trên chuyến bay là những người bay nối chuyến tại Cộng hòa Dominica từ Venezuela để đến Miami. Tổng thống Mỹ Trump hồi tháng 5 cấm các chuyến bay thẳng giữa Venezuela và Mỹ.

Swift Air là hãng hàng không Mỹ có trụ sở tại Miami, Florida. Trung tâm chính của nó là Sân bay Quốc tế Miami.