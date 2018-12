Kẻ xả súng Mỹ 'bình tĩnh' khi thương lượng với cảnh sát

Khoảnh khắc cảnh sát đụng độ với kẻ thảm sát Mỹ / IS nhận gây ra vụ thảm sát ở Mỹ trên sóng radio

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ xả súng tại hộp đêm đồng tính Pulse, thành phố Orlando, bang Florida ngày 12/6. Ảnh: Reuters

Ông John Mina, cảnh sát trưởng thành phố Orlando, nơi có hộp đêm đồng tính bị xả súng vào rạng sáng qua, hôm nay cung cấp thêm một số thông tin chi tiết liên quan tới vụ việc, NBC News đưa tin.

Theo ông Mina, nghi phạm Omar Mateen đã lẩn trốn trong nhà vệ sinh cùng các con tin sau lượt đấu súng đầu tiên với cảnh sát. Mateen khá "thờ ơ và bình tĩnh" trong cuộc đối thoại với những người thương thuyết, ông cho biết thêm.

"Hắn ta thật sự không đòi hỏi hay yêu cầu gì nhiều", cảnh sát trưởng Mina nói. "Chúng tôi là bên hỏi chủ yếu".

Cuộc nói chuyện đề cập đến "bom và thiết bị nổ" cùng một chi tiết liên quan đến Nhà nước Hồi giáo (IS). Khi các con tin báo ra rằng nguy cơ có thêm nhiều người nữa bị giết hại, nhà chức trách đã quyết định cử đội Chiến thuật và Vũ khí Đặc biệt (SWAT) phá tường câu lạc bộ để can thiệp.

"Chúng tôi sẽ lật tung mọi hòn đá và lần theo tất cả các manh mối dù chúng dẫn đến đâu đi chăng nữa", đặc vụ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Paul Wyposal phát biểu trong cuộc họp báo sáng nay.

Công tố viên bang Florida Lee Bentley III cho hay một đội đặc nhiệm đang làm việc "khẩn trương" để xử lý "một lượng lớn" bằng chứng. Ông đồng thời thêm rằng cuộc điều tra "mới chỉ ở giai đoạn đầu".

Cảnh sát cũng cập nhật thông tin về người chết. Con số 50 người thiệt mạng bao gồm cả nghi phạm.

IS hôm nay nhận trách nhiệm cho vụ xả súng thảm sát tại câu lạc bộ đồng tính Mỹ thông qua một bản tin phát thanh. Nhóm cực đoan này nói rằng vụ tấn công ở hộp đêm Pulse do "một trong những chiến binh của Caliphate" thực hiện. Mateen trước khi xả súng còn gọi cho số điện thoại khẩn cấp 911, thề trung thành với thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi.

Tuy nhiên, theo các quan chức thực thi pháp luật, hiện cơ quan chức năng chưa phát hiện dấu hiệu nào cho thấy Mateen có liên lạc với khủng bố ở nước ngoài hay vụ tấn công được chỉ đạo bởi ai khác.

Mateen là công dân Mỹ, sống tại thành phố Fort Pierce, cha mẹ đến từ Afghanistan. Đồng nghiệp cũ miêu tả y có xu hướng cực đoan, phân biệt sắc tộc, giới tính và "luôn miệng nói về chuyện giết người".

Xem thêm: Video đầu tiên bên trong hộp đêm đồng tính bị xả súng ở Mỹ

Vũ Hoàng