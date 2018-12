Janet - Hãng hàng không bí ẩn nhất của Mỹ

Lầu Năm Góc thừa nhận chi 22 triệu USD bí mật điều tra UFO / Căn cứ gián điệp bí mật của Mỹ náu mình giữa sa mạc Australia

Máy bay Janet. Ảnh: Jalopnik.

Liệu bạn có thể giữ bí mật không? Hãng hàng không chuyên thực hiện các chuyến bay tới một trong những địa điểm bí ẩn nhất thế giới của chính phủ Mỹ có thể đang cần tuyển tiếp viên, theo Newsweek.

Janet Airline, hãng hàng không bí mật đến nỗi chính quyền Mỹ đến nay vẫn chưa công nhận sự tồn tại của nó, ngày 9/1 dường như đăng tải một đoạn quảng cáo tuyển dụng tiếp viên cho các chuyến bay mà nhiều người đoán rằng nó có nhiệm vụ chở khách từ Las Vegas tới căn cứ quân sự Khu vực 51. Đây là một căn cứ tuyệt mật của không quân Mỹ, lâu nay vốn bị che phủ bởi những đồn đoán, giai thoại kỳ lạ và các thuyết âm mưu.

Janet Airline được cho là do không quân Mỹ sở hữu và do nhà thầu quốc phòng AECOM quản lý. AECOM hiện điều hành một đội máy bay nhỏ hoạt động tại một khu vực an ninh cẩn mật bậc nhất thuộc sân bay quốc tế McCarran, Las Vegas.

Theo thông báo, ứng viên lý tưởng phải là người tốt nghiệp trung học và phải vượt qua khóa huấn luyện nghiệp vụ và xử lý tình huống khẩn cấp do công ty đề ra. Bên cạnh đó, "có khả năng giữ bí mật" cũng là "điểm cộng lớn".

Thông báo cho biết tất cả các ứng viên phải là "người điềm đạm và biết suy nghĩ thấu đáo, rõ ràng khi xử lý những sự cố bất ngờ, khẩn cấp (điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhiễu động không khí, chậm trễ do thời tiết hay vấn đề kỹ thuật, cướp máy bay hoặc phi cơ bị dọa bom)".

Vì chính phủ Mỹ không thừa nhận nên có rất ít thông tin về Janet Airline. Một số người cho rằng, định danh Janet được viết tắt từ cụm từ "Just Another Non-Existent Terminal" (Chỉ là một nhà ga không tồn tại khác).

USA Today đưa tin Janet Airline vận hành một phi đội gồm các máy bay Boeing 737-600 với đặc điểm dễ nhận thấy nhất là một đường sọc dài màu đỏ chạy nổi bật giữa thân phi cơ màu trắng, không mang theo bất kỳ biểu tượng công ty nào. Họ dường như còn có một phi đội máy bay động cơ phản lực nhỏ hơn cùng màu trắng nhưng sọc xanh da trời.

Khách đến và đi khỏi Las Vegas đôi khi có thể nhìn thấy chúng đậu tại sân bay. Nhưng câu hỏi chúng chính xác sẽ bay tới đâu vẫn là chủ đề gây tranh cãi và làm dấy lên không ít đồn đoán. Chiếc máy bay lâu nay được cho là có chức năng chuyên chở nhân viên đến và đi khỏi Khu vực 51 cũng như một số căn cứ quân sự và địa điểm bí mật khác ở phía tây nước Mỹ.

Theo news.com.au, Janet chở khoảng 190 hành khách trong một chuyến bay và có khả năng vận chuyển 1.200 người một ngày.

"Bạn không hề nhìn thấy tên, không dấu hiệu, không số, không gì cả, không thể biết ai ở bên trong. Đó có thể là tổng thống hay có thể là bất cứ thứ gì", một phi công mô tả về máy bay Janet.

Janet - Hãng hàng không bí ẩn nhất của Mỹ

Máy bay Janet hạ cánh tại Las Vegas năm 2014.

Căn cứ tuyệt mật

Khu vực 51 nhìn từ trên cao. Ảnh: Nevada Aerospace Hall of Fame.

Khu vực 51 nằm ở phía nam bang Nevada, cách Las Vegas 134 km về phía bắc tây bắc, có tên chính thức là "Khu huấn luyện và thử nghiệm Nevada". Đây là một trong những địa danh bí ẩn nhất trên thế giới. Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đến năm 2013 mới chính thức xác nhận sự tồn tại của Khu vực 51.

Khu vực 51 là nơi đặt các trung tâm nghiên cứu, phát triển máy bay chiến đấu, máy bay không người lái cùng những chương trình vũ khí tối mật của quân đội Mỹ. Máy bay do thám tầm cao Lockheed U-2, biệt danh "Quý bà rồng", từng được thử nghiệm tại đây rồi sau đó sử dụng trong suốt thời kỳ Chiến tranh Lạnh và khủng hoảng tên lửa Cuba. Mỹ có thể còn tiến hành kiểm tra và đánh giá các máy bay chiến đấu Liên Xô bị bắt giữ trong Chiến tranh Lạnh ở Khu vực 51.

Vì tính chất kỳ bí, có rất nhiều đồn đoán và giả thiết xoay quanh Khu vực 51. Nhiều người cho rằng nơi đây còn lưu lại mảnh vỡ của một chiếc đĩa bay rơi xuống vùng Roswell năm 1947. Chính phủ Mỹ sử dụng địa điểm bí mật này để cất giấu thi thể và đĩa bay của người ngoài hành tinh.

Cũng có thuyết âm mưu nói rằng đây là nơi diễn ra cuộc họp với người ngoài hành tinh, phát triển vũ khí chạy bằng năng lượng lạ, phát triển phương tiện kiểm soát thời tiết, du hành thời gian và dịch chuyển tức thì.

Vũ Hoàng