Jakarta ngập, 23 người chết

IndonesiaĐợt mưa lớn gây ngập lụt lịch sử ở Jakarta và vùng lân cận đúng dịp năm mới, khiến ít nhất 23 người thiệt mạng, nhiều người mất tích.

Khu vực đại đô thị Jakarta gồm thủ đô Indonesia và các vùng lân cận hứng chịu trận mưa lớn nhất kể từ năm 2013 vào sáng 1/1, gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng. Cơ quan quản lý thảm họa Indonesia hôm nay cảnh báo số người thiệt mạng tăng lên do mưa lớn gây lũ lụt và sạt lở đất.

Ít nhất 21 người thiệt mạng ở Jakarta, trong đó có một bé trai 8 tuổi và một cụ già 82 tuổi chết do lở đất, những người khác chết do đuối nước, hạ thân nhiệt hoặc bị điện giật. Tại Lebak Regency, tỉnh Banten, hai người thiệt mạng do lũ quét và cảnh sát vẫn tiếp tục tìm kiếm khoảng 8 người mất tích.

"Chúng tôi hy vọng số người chết không tiếp tục tăng", Bộ trưởng Xã hội Indonesia Juliari Peter Batubara nói. Nhà chức trách ước tính khoảng 31.000 người phải sơ tán trong trận lụt năm nay, chưa bao gồm cư dân tại các thành phố vệ tinh của Jakarta.

Một em bé được sơ tán bằng phao ở Tangerang, gần Jakarta hôm 1/1. Ảnh: Reuters.

Các hình ảnh được truyền thông phát đi cho thấy nhiều ngôi nhà và ôtô ngập trong bùn, nhiều người dùng xuồng hoặc phao tự chế bằng lốp ôtô để đi lại. Hôm qua, điện bị cắt ở nhiều quận của Jakarta phòng trường hợp điện giật, một số tuyến tàu ngừng hoạt động và nhiều chuyến bay phải hoãn, hủy.

"Lũ lụt tấn công mà chúng tôi không được báo trước", Munarsih, một cư dân khu phố ngoại ô phía tây Jakarta nói giữa biển nước. "Nước ào đến rất nhanh và dâng lên cũng rất nhanh, chúng tôi không kịp sơ tán đồ đạc, xe cộ", cô nói thêm. Hàng chục gia đình ở khu phố này đã đi sơ tán.

Đợt mưa lớn hôm 1/1 được xem là thiên tai tồi tệ nhất ở Jakarta kể từ sau trận mưa lớn hồi tháng 1/2013, khiến hơn 30 triệu người dân bị ảnh hưởng, hàng chục người thiệt mạng. Thủ đô của quốc đảo Đông Nam Á thường xuyên bị lũ lụt vào mùa mưa, bắt đầu từ cuối tháng 11.

Mai Lâm (Theo AFP)