Ivanka làm việc ở nhà

Ivanka Trump (thứ 4 từ phải sang) chụp ảnh cùng Bộ trưởng Nội vụ Australia Peter Dutton (thứ ba từ phải) và Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr (thứ 5 từ phải) tại Washington, Mỹ hôm 6/3. Ảnh: Twitter/Australia in the US.