Italy phá âm mưu lập đảng tân phát xít

Cảnh sát tịch thu nhiều vũ khí, tài liệu tuyên truyền của tổ chức cực hữu âm mưu thành lập đảng tân phát xít ở 16 thành phố Italy.

Cảnh sát Italy hôm qua đồng loạt tiến hành các cuộc đột kích trong "Chiến dịch bóng đen" nhằm vào 16 thành phố của Italy, trong đó có Milan, Genova, Livorno, Torino, Padua và Verona. Họ bắt 19 phần tử cực đoan đang có mưu đồ thành lập tổ chức cực hữu có tên đảng Công nhân Xã hội Quốc gia Italy, hiện chưa rõ số lượng thành viên.

"Chiến dịch xuất phát từ quá trình giám sát các nhóm cực hữu địa phương, gồm tất cả những kẻ có tư tưởng cuồng tín, có ý định thành lập một phong trào ủng hộ phát xít, bài ngoại và chống Do Thái", nhà chức trách Italy cho hay.

Vũ khí cảnh sát Italy thu được trong cuộc đột kích vào tổ chức của những kẻ âm mưu lập đảng tân phát xít. Ảnh: Twitter/Polizia di Stato.

Các nghi phạm tàng trữ một lượng lớn vũ khí và chất nổ, đồng thời đang tìm cách tuyển mộ thành viên mới bằng các tài liệu chống Do Thái và diệt chủng thông qua mạng xã hội. Tổ chức cực đoan này có thể đã liên lạc với các đảng cực hữu ở Bồ Đào Nha, Anh và Pháp.

Hãng thông tấn Italy ANSA xác nhận một thành viên cấp cao của tổ chức này là một phụ nữ 50 tuổi đến từ Padua. Người này tự xưng là "Thượng sĩ của Hitler" trong các cuộc tuyên truyền với thành viên tổ chức.

Một nghi phạm khác cũng là phụ nữ, 26 tuổi, đến từ Sicily, từng giành chiến thắng trong cuộc thi sắc đẹp trực tuyến "Miss Hitler" do những kẻ cực hữu tổ chức.

Luật pháp Italy quy định âm mưu hồi sinh các đảng phát xít hoặc "bảo vệ chủ nghĩa phát xít" là phạm pháp. Kết quả khảo sát do Liên đoàn Chống phỉ báng (ADL) có trụ sở ở Mỹ cho thấy 18% người Italy vẫn có quan điểm chống Do Thái, giảm từ 29% năm 2015. Tuy nhiên, các nhà hoạt động cảnh báo rằng phong trào chống Do Thái ở Italy đang gia tăng, đặc biệt là thông qua Internet.

Mai Lâm (Theo Fox News)