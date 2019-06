Israel tức giận vì bị 'xóa sổ' khỏi bản đồ của New Zealand

Viện Israel tại New Zealand yêu cầu nước này xin lỗi và mở cuộc điều tra về việc thay lãnh thổ Israel bằng Palestine trên bản đồ.

Phần lãnh thổ Israel được tô màu xanh và được chú thích bằng tên Palestine trên bản đồ của cơ quan nhập cư New Zealand. Ảnh: RT.

Website nhập cư của chính phủ New Zealand hôm 14/6 đăng bộ tài liệu về chỉ tiêu người nhập cư Palestine ở New Zealand, trong đó có một bản đồ với phần lãnh thổ Israel được tô màu xanh và được chú thích là Palestine, trong khi cái tên Israel hoàn toàn biến mất.

Viện Israel ở New Zealand kêu gọi Bộ trưởng Nhập cư New Zealand "lập tức xin lỗi về hình ảnh xúc phạm, phải xác nhận điều đó không phản ánh chính sách của chính phủ" và mở cuộc điều tra về sự việc. Ashley Church, giám đốc của viện, mô tả bản đồ là "cực kỳ xúc phạm và chẳng khác nào cơ quan nhập cư New Zealand thể hiện bản đồ Anh nhưng xóa Scotland, xứ Wales và gọi toàn bộ quần đảo Anh là nước Anh".

New Zealand cũng là một quốc gia thường xuyên bị "bỏ quên" trên bản đồ. Tập đoàn bán lẻ IKEA của Thụy Điển hồi tháng 2 phải xin lỗi vì bán một bản đồ bị thiếu New Zealand. Năm ngoái, Hội đồng du lịch New Zealand thậm chí phát động chiến dịch "Đưa New Zealand lên bản đồ" với sự tham gia của Thủ tướng Jacinda Arden.

Israel hiện nay coi toàn bộ Jerusalem là thủ đô của mình, động thái bị cộng đồng quốc tế phản đối. Phía Palestine cho rằng Đông Jerusalem là thủ đô của nhà nước Palestine và muốn thành lập nhà nước tương lai ở vùng Bờ Tây và dải Gaza, còn Liên Hợp Quốc đặt Jerusalem dưới sự quản lý quốc tế.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tháng 12/2017 quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô Israel, châm ngòi cho làn sóng phẫn nộ của người Palestine. Họ cho rằng với động thái này, Mỹ sẽ không thể đóng vai trò là bên trung gian thành thật trong bất cứ tiến trình hoà bình nào với Israel.

Một góc thủ đô Tel Aviv của Israel. Ảnh: Robb Report.

Huyền Lê (Theo RT)