IS tuyên bố thành lập một tỉnh ở Ấn Độ

IS ra thông báo lập tỉnh mới sau cuộc xung đột giữa các tay súng và lực lượng an ninh Ấn Độ tại khu vực bất ổn Kashmir.

Lực lượng an ninh Ấn Độ tuần tra ở Kashmir. Ảnh: AP.

Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hôm 10/5 thông báo thành lập tỉnh "Wilayah of Hind" ở Kashmir sau "cuộc xung đột gây thương vong" cho quân đội Ấn Độ ở thị trấn Amshipor. Cảnh sát Ấn Độ cùng ngày xác nhận một chiến binh IS là Ishfaq Ahmad Sofi bị tiêu diệt trong cuộc chạm trán.

"Đây là một chiến dịch tấn công gọn gàng, không có bất kỳ thiệt hại nào trong cuộc đấu súng", một phát ngôn viên cảnh sát Ấn Độ khẳng định.

Sofi tham gia vào một số nhóm chiến binh ở Kashmir trong hơn một thập kỷ trước khi tuyên thệ trung thành với IS. Hắn bị nghi ngờ đã thực hiện nhiều cuộc tấn công bằng lựu đạn vào lực lượng an ninh trong khu vực. Quan chức quân đội cho biết có thể Sofi là chiến binh duy nhất có liên quan đến IS còn sót lại ở Kashmir.

Thông báo thành lập tỉnh mới dường như nhằm củng cố vị thế của của IS sau khi tổ chức này bị đánh bật khỏi Iraq và Syria hồi tháng 4. Bộ Nội vụ Ấn Độ, cơ quan chịu trách nhiệm an ninh ở Kashmir, từ chối bình luận về động thái của IS.

IS đã đẩy mạnh các cuộc đột kích và tấn công liều chết, bao gồm vụ đánh bom liên hoàn khiến 253 người chết trong Lễ Phục sinh ở Sri Lanka.

"Việc thành lập một 'tỉnh' trong khu vực chúng không kiểm soát thực tế là điều ngớ ngẩn, nhưng không nên xem nhẹ", Rita Katz, giám đốc Tập đoàn Intel SITE chuyên theo dõi các phần tử Hồi giáo cực đoan, cho hay. "Thế giới có thể chẳng bận tâm tới diễn biến này, nhưng với những phần tử thánh chiến cực đoan tại khu vực, đây là bước đi quan trọng giúp chúng đặt nền móng để tái thiết "đế chế" Hồi giáo".

Những nhóm ly khai đã chống lại sự kiểm soát của Ấn Độ tại Kashmir, nơi có đa số người Hồi giáo, trong cuộc xung đột vũ trang kéo dài nhiều thập kỷ qua. Phần lớn các nhóm này muốn độc lập cho Kashmir hoặc sáp nhập Pakistan, đối thủ lâu đời của Ấn Độ. Song không giống IS, họ không tìm cách lập "đế chế" trong thế giới Hồi giáo.

Huyền Lê (Theo Reuters)