IS từng treo thưởng xe hơi cho phiến quân bắn rơi máy bay

Tiêm kích Iraq hủy diệt cuộc họp chỉ huy IS, diệt 45 phiến quân

Phiến quân IS trước khi bị xóa sổ ở Iraq. Ảnh: RT.

Tài liệu thu được mới đây tại thành phố Mosul, nơi từng là thành trì của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq, cho thấy phiến quân xây dựng quy chế khen thưởng tài chính hậu hĩnh để thúc giục các thành viên chiến đấu, RT hôm nay đưa tin.

Theo quy chế này, lãnh đạo IS treo thưởng một chiếc xe hơi cho phiến quân nào bắn hạ được một máy bay chiến đấu phản lực của đối phương và 7 dinar vàng cho thành tích phá hủy một máy bay trực thăng hoặc máy bay không người lái. Phần thưởng cho những tay súng sử dụng vũ khí hóa học thấp hơn, gồm 10 dinar bạc.

Tài liệu cũng cho thấy IS có quy trình tuyển mộ thành viên rất gắt gao, khi chỉ những kẻ có thư giới thiệu mới được xem xét hồ sơ và trải qua các đợt sát hạch về luật Hồi giáo và kỹ năng chiến đấu. Sau khi được tuyển mộ, các tân binh IS vẫn phải chịu sự giám sát chặt chẽ từ chỉ huy.

IS từng kiểm soát hơn 30% diện tích Iraq và nhiều khu vực rộng lớn ở Syria, nhưng dần suy yếu và hứng chịu hàng loạt thất bại trên chiến trường. Dưới sự yểm trợ của lực lượng do Mỹ dẫn đầu, quân đội Iraq tuyên bố đánh đuổi hoàn toàn phiến quân khỏi nước này vào tháng 12/2017.

Tại Syria, phiến quân IS chỉ còn co cụm cố thủ ở những khu vực sa mạc, đồi núi hẻo lánh và tiến hành các vụ mai phục, ám sát, đánh bom trên lãnh thổ Iraq cũng như Syria. Quân đội Iraq đã nhiều lần không kích mục tiêu IS trên lãnh thổ Syria với sự đồng thuận của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad và liên quân Mỹ.