IS tự nhận bắn hạ một phi cơ Mỹ ở Iraq

Chiến đấu cơ Mỹ xuất kích từ tàu sân bay diệt IS / Mỹ diệt chỉ huy IS ở Fallujah, Iraq

Chiến đấu cơ F-16 của Mỹ. Ảnh: Reuters.

"Tổ bay trên một phi cơ Mỹ, bị phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) bắn hạ gần căn cứ Ain al-Asad, đã thiệt mạng", Amaq, hãng tin có liên hệ với IS cho biết trong một thông báo, nhắc đến căn cứ mà quân nhân Mỹ đang đồn trú tại tỉnh Anbar, phía tây Baghdad.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ đã phủ nhận thông tin này.

"Thông tin (IS) bắn hạ phi cơ Mỹ gần Anbar là sai sự thật. Tất cả phi cơ của Mỹ và liên minh đều an toàn", AFP dẫn lời Đại úy Michele Rollins nói.

Liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu đang không kích IS ở Iraq và hỗ trợ huấn luyện các lực lượng vũ trang nước này. IS chiếm nhiều phần lãnh thổ ở phía bắc và tây Baghdad từ năm 2014. Lực lượng Iraq sau đó đã giành lại diện tích đáng kể từ tay nhóm phiến quân.

Vị trí căn cứ Ain al-Asad, tỉnh Anbar, Iraq. Đồ họa: BBC.

Như Tâm