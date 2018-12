IS treo ngược các tù binh, xẻ thịt 'như cừu'

Nghề giải cứu nô lệ tình dục IS / Bà mẹ Anh bán trang sức giải cứu nô lệ tình dục IS

Các tù binh bị treo ngược lên các móc sắt trên trần nhà và sát hại. Ảnh: Mirror

Mirror cho hay đoạn video dài 12 phút được nhóm cực đoan tung ra hôm 12/9, mở đầu bằng những hình ảnh trong bộ phim "Điệp vụ Bất Khả thi" và cựu thủ tướng Anh David Cameron, trước khi chuyển sang cảnh xử tử trong lò mổ ở thành phố Deir ez-Zor, đông bắc Syria.

Hàng loạt các tù binh bị cáo buộc là "gián điệp Mỹ" sau đó bị đẩy vào trong lò mổ và bị phiến quân IS cứa cổ, rồi treo ngược lên các móc sắt dùng để treo thịt động vật trên trần nhà và sát hại.

Trong một cảnh khác, một đao phủ mặc đồ trắng toát đưa hai tù binh đi qua tòa nhà để xử tử.

Phần mở đầu của video:

IS treo ngược các tù binh, giết thịt 'như cừu' Video được đăng tải vào dịp các tín đồ Hồi giáo khắp thế giới đang ăn mừng lễ hiến sinh Eid al-Adha, một trong những lễ hội quan trọng nhất. Theo truyền thống, người Hồi giáo sẽ giết cừu và các loại gia súc khác trong dịp lễ dài 3 ngày này.

Abu Mohammed, người sáng lập nhóm nhân quyền "Raqqa đang bị giết chết một cách thầm lặng", mô tả đây là "video tồi tệ nhất" mà ông từng xem, khi con người bị xẻ thịt "như cừu".

Trước đó, IS cũng từng đưa các diễn viên hay hình ảnh từ các bộ phim nổi tiếng vào video quay cảnh xử tử của mình. Hồi tháng một, nhóm này tung ra một video ghê rợn có những cảnh trong bộ phim cổ "Lion of the Desert" (Sư tử sa mạc) để đe dọa tấn công Italy.

Anh Ngọc