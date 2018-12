IS phản công ở Mosul, làm chậm đà tiến quân của Iraq

IS tung video bắn hạ 'Ác điểu' MQ-9 Mỹ ở Mosul / Iraq diệt 1.100 tay súng IS ở ngoại ô Mosul

Phiến quân Nhà nước Hồi giáo tấn công binh sĩ Iraq ở làng Khubairat, tây nam Mosul. Ảnh: Reuters.

Nhà nước Hồi giáo (IS) mở hàng loạt đợt phản công từ tối 2/12 nhằm vào các lực lượng an ninh Iraq ở phía tây và nam thành phố Mosul, được coi là thành trì của nhóm phiến quân tại Iraq. Chúng tranh thủ thời tiết nhiều mây, khiến chiến dịch không kích yểm trợ của liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu bị cản trở.

Reuters dẫn một nguồn tin từ quân đội Iraq cho biết IS giành lại một số khu vực nhưng dự đoán thắng lợi của chúng chỉ là tạm thời. "Chúng tôi rút quân để tránh thương vong cho dân thường. Chúng không thể kiểm soát lâu dài được", nguồn tin nói.

Theo giới chức Iraq, IS hiện kiểm soát khoảng 3/4 Mosul. Phiến quân trà trộn vào dân thường, sử dụng hệ thống đường hầm để tấn công. Chúng chống cự mạnh mẽ đồng nghĩa với việc chiến dịch giải phóng Mosul có thể kéo dài sang năm 2017.

Điều này khiến người dân Mosul và các nhóm cứu trợ lo ngại xảy ra một cuộc khủng hoảng lương thực, nước uống và nhiên liệu trong mùa đông. Họ kêu gọi Iraq đẩy nhanh chiến dịch.

"IS vẫn kiểm soát khu dân cư chúng tôi và lực lượng Iraq không có một bước tiến nào trong ba tuần qua. Chúng tôi đang tuyệt vọng", một cư dân quận Intisar, đông nam Mosul, nơi Sư đoàn Thiết giáp Số 9 của quân đội Iraq chưa giành lợi thế, nói.

Như Tâm