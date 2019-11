IS nói tân thủ lĩnh được phiến quân nhiều nơi ủng hộ

Kênh truyền thông của IS cho biết các chiến binh ở Ai Cập và Bangladesh đã cam kết trung thành với thủ lĩnh mới sau khi Baghdadi bị tiêu diệt.

Nasher news, kênh cập nhật tin tức của nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), đăng ảnh một số chiến binh ở Bangladesh và Sinai, Ai Cập hôm 1/11, trong đó các tay súng giơ cao ngón trỏ thể hiện cam kết trung thành với tân lãnh đạo Abi Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi.

Chiến binh IS tại Tel Abyad, Syria tháng 1/2014. Ảnh: Reuters.

Đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy tân thủ lĩnh IS nhận được sự ủng hộ từ các phiến quân đang hoạt động khắp nơi trên thế giới. Abi Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi được công bố là thủ lĩnh mới của IS sau khi nhóm này xác nhận Abu Bakr al-Baghdadi đã chết.

Không có nhiều thông tin về Qurashi do những kẻ cầm đầu IS thường dùng tên mới sau khi được bổ nhiệm vào vị trí khác. Giới chuyên gia nhận định Qurashi là thành viên rất lâu năm của IS, có thể từ trước khi IS bành trướng tới Syria năm 2013-2014. Qurashi được cho là một chỉ huy lão luyện trên chiến trường và am hiểu sâu sắc về tôn giáo.

Baghdadi thiệt mạng trong cuộc đột kích của đặc nhiệm Mỹ hôm 26/10 vào nơi ẩn náu của y ở tỉnh Idlib, tây bắc Syria. Thủ lĩnh IS khi đó đã kích nổ đai bom tự sát trong hầm cùng hai con. Ngoài Baghdadi và hai đứa trẻ, 4 phụ nữ và một người đàn ông cũng bị giết tại khu nhà. Xác của Baghdadi được hải táng theo phong tục của đạo Hồi trên một vùng biển không xác định.

Cái chết của Baghdadi được coi là thắng lợi quan trọng với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bối cảnh ông bị chỉ trích dữ dội vì quyết định rút quân khỏi Syria, động thái được cho là sẽ tạo điều kiện để IS hồi sinh.

Ngọc Ánh (Theo AP)