IS nhận trách nhiệm đâm hai nữ cảnh sát Bỉ

Kẻ hô 'Thánh Alla vĩ đại' tấn công cảnh sát bằng dao ở Bỉ

Hiện trường nơi người đàn ông cầm dao rựa làm hai nữ cảnh sát bị thương trước khi người này bị bắn bên ngoài đồn cảnh sát ở Charelroi. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Aamaq, liên quan đến Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), hôm qua đăng tuyên bố trên tài khoản mạng xã hội Twitter, cho biết cuộc tấn công các sĩ quan cảnh sát do một trong những "người lính" của nhóm này thực hiện, nhằm đáp trả chiến dịch quân sự của liên minh chống IS.

Kẻ tấn công hô "Thánh Allah vĩ đại" trong lúc hành động ở thành phố Charleroi hôm 6/8. Người này sau đó bị cảnh sát bắn chết. "Có dấu hiệu cuộc tấn công có động cơ khủng bố", Reuters dẫn công tố viên cho biết trong thông cáo. Hai nữ cảnh sát bị thương nặng ở mặt và cổ.

Các công tố viên xác định nghi phạm cầm dao rựa là người Algeria, 33 tuổi, được cảnh sát biết đến với các tội danh hình sự, nhưng không phải vì hành động cực đoan. Người đàn ông này sống tại Bỉ từ năm 2012.

Bỉ đang tăng cường an ninh tại các đồn cảnh sát sau cuộc tấn công ở Charleroi, Thủ tướng Charles Michel hôm qua nói.

Những kẻ Hồi giáo cực đoan đã làm 32 người chết trong vụ đánh bom tự sát tại sân bay Brussels và một ga tàu điện ngầm hồi tháng ba. Bỉ và thủ đô Brussels, nơi có các cơ quan của Liên minh châu Âu và trụ sở Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), hiện báo động an ninh cấp ba trên bốn, trước mối đe doạ "có thể xảy ra".

Trọng Giáp