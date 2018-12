IS lần đầu tiên tấn công khủng bố ở Malaysia

Người khổng lồ xanh phiên bản đời thực tuyên chiến với IS

Cảnh sát Malaysia điều tra hiện trường vụ ném lựu đạn tại quán bar. Ảnh: Straits Times.

Theo Straits Times, cảnh sát Malaysia hôm nay xác nhận phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đứng sau vụ ném lựu đạn vào quán bar Movida ở thị trấn Puchong, gần thủ đô Kualar Lumpur ngày 28/6.

Chánh thanh tra cảnh sát Khalid Abu Bakar cho biết vụ tấn công khủng bố này được thực hiện bởi các nghi phạm ở địa phương dưới sự hướng dẫn trực tiếp của phiến quân IS Muhamad Wanndy Mohamad Jedi đến từ Syria. Đây là vụ tấn công khủng bố thành công đầu tiên của IS trên đất Malaysia.

Vụ tấn công xảy ra lúc rạng sáng, khi nhiều người tới quán bar Movida để xem Euro 2016. Quả lựu đạn nổ khiến 8 người bị thương, trong đó có một phụ nữ Trung Quốc. Đến ngày 1/7, cảnh sát Malaysia đã bắt giữ 15 nghi phạm, trong đó có hai người bị tình nghi ném lựu đạn. Trong số 15 người này có hai cảnh sát Malaysia.

Ban đầu, cảnh sát Malaysia loại trừ nguyên nhân khủng bố và cho rằng đây có thể là việc các chủ quán bar cạnh tranh với nhau. Tuy nhiên, nghi ngờ về sự dính líu của IS tăng lên khi tài khoản Facebook của Muhammad Wanndy tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Muhammad Wanndy là công dân người Malaysia gia nhập phiến quân IS. Hắn ta tuyên bố vụ ném lựu đạn được thực hiện bởi hai thành viên của IS.

Cảnh sát Malaysia từ hồi đầu năm đã tăng cường chiến dịch chống khủng bố do nghi ngờ phiến quân IS đang âm mưu thực hiện các vụ tấn công ở quốc gia này. Họ đã thu được nhiều tài liệu tuyên truyền cùng cờ của IS trong các cuộc đột kích chống khủng bố.

Văn Việt