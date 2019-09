IS dùng bò để đánh bom khủng bố

IraqPhiến quân buộc đai bom vào hai con bò trong một cuộc tấn công cuối tuần trước nhằm vào dân thường tại làng Al Islah.

Đai bom được phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kích hoạt khi hai con bò tiến đến gần khu làng, khiến nhiều ngôi nhà bị hư hại nhưng không gây bất cứ thương vong nào cho người dân, đại tá Al-Atyia, phát ngôn viên sở cảnh sát tỉnh Diyala, miền đông Iraq, cho biết trong tuyên bố ngày 4/9.

Theo các chuyên gia, chiến thuật buộc thuốc nổ vào động vật để tấn công từng được phiến quân al-Qaeda sử dụng trong cuộc nội chiến 2002-2009 ở Iraq. Một số nhóm khủng bố ở Afghanistan cũng buộc thiết bị nổ vào lừa để tấn công lực lượng NATO.

Tuy nhiên, việc dùng bò đánh bom tự sát được cho là chiến thuật "lãng phí" khi mỗi con bò ở Iraq có giá lên tới 1.200 USD và thường cho lượng thịt, sữa cao, trong khi hiệu quả của đòn tấn công này thường không cao.

Binh sĩ Mỹ đứng cạnh một con bò gần căn cứ Kalsu, Iraq hồi tháng 12/2008. Ảnh: Archive Defense.

Theo Al-Atyia, thực trạng này cho thấy IS đang thiếu hụt nghiêm trọng về lực lượng sau 4 năm tiến hành cuộc chiến chống lại lực lượng an ninh Iraq được Mỹ hậu thuẫn. Chính phủ Iraq tuyên bố xóa sổ IS vào cuối năm 2017.

"Mục đích chính của cuộc tấn công nhằm gửi thông điệp rằng phiến quân vẫn hiện diện trong khu vực. Buộc bom vào bò và xua chúng vào làng là để chứng tỏ các tay súng IS đã tiếp cận đủ gần để thả bò và kích nổ mà không bị bắt", Al-Atyia nhấn mạnh.

Nguyễn Hoàng (Theo NYT)