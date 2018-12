IS công bố danh sách truy sát 75 lính Mỹ

Lương cơ bản của phiến quân IS chỉ 50 USD / Phiến quân Hồi giáo chém chết giáo sư tiếng Anh

Phiến quân IS ở thành phố Raqqa, Syria. Ảnh: Reuters

Ngày 2/5, tờ Sunday Times của Anh đưa tin phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã công bố một "danh sách lùng diệt" với tên của 75 lính Mỹ có liên quan đến các cuộc không kích bằng máy bay không người lái nhắm vào các mục tiêu khủng bố ở Syria, đồng thời kêu gọi những kẻ ủng hộ "sát hại họ bất cứ nơi đâu".

Theo đó, một nhóm tin tặc có tên là "Sư đoàn Tấn công mạng Nhà nước Hồi giáo" đã đưa lên mạng họ tên, địa chỉ nhà và ảnh nhận dạng của 75 lính Mỹ, trong đó có cả phụ nữ, và hối thúc các tín đồ "gõ cửa nhà và chặt đầu, đâm chém, bắn vào mặt hoặc đánh bom chúng".

Nhóm này cũng tuyên bố rằng họ có một điệp viên đang chui sâu vào Bộ Quốc phòng Anh, đồng thời đe dọa sẽ công bố "thông tin tình báo tuyệt mật" có thể làm lộ danh tính của những binh sĩ điều khiển các máy bay không người lái thuộc Không quân Hoàng gia Anh.

Bản danh sách được công bố này có một lá cờ IS ở phía trên cùng dòng chữ "Mục tiêu – Quân đội Mỹ" và văn bản kèm theo nhấn mạnh: "Những kẻ ngoại đạo các người chỉ có thể tấn công các chiến binh của Nhà nước Hồi giáo bằng cần điều khiển và máy tính rồi sẽ chết trong cơn giận dữ của các ngươi".

"Quân đội các người không có dũng khí, và tổng thống các ngươi cũng vậy vì ông ta không chịu đưa quân đến. Thay vì bấm nút ở cách hàng nghìn cây số, hãy đến đây chiến đấu với chúng ta xem", IS gửi lời nhắn đến các binh sĩ Mỹ có tên trong danh sách.

"75 kẻ ngoại đạo này được công khai danh tính như những mục tiêu cho các anh chỉ em ở Mỹ và trên toàn thế giới để truy lùng và tiêu diệt", IS kêu gọi. Phiến quân còn khẳng định rằng đặc vụ ngầm của IS trong Bộ Quốc phòng Anh sẽ tiếp tục công bố danh sách lùng diệt mới trong tương lai.

Bên dưới bản danh sách là hình ảnh tượng Nữ thần Tự do của Mỹ bị cắt cụt đầu. Theo Sunday Times, đơn vị tin tặc của IS từng được dẫn dắt bởi Junaid Hussain, cựu tin tặc người Anhgia nhập IS và bị máy bay không người lái Mỹ tiêu diệt ở Syria hồi tháng 8 năm ngoái. Tờ báo này cũng cho hay những cái tên xuất hiện trong bản danh sách này đều là thật.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng bản danh sách trên không phải là kết quả của một cuộc tấn công mạng hay bị rò rỉ thông tin mật từ Lầu Năm Góc. Thay vào đó, IS có thể đã thu thập danh tính của những người điều khiển máy bay không người lái thông qua các bài báo, thông cáo báo chí của Lầu Năm Góc, trước khi tra cứu địa chỉ, ảnh và các thông tin cá nhân của họ trên mạng Internet. Một số bức ảnh có vẻ như được lấy từ các mạng xã hội như Facebook hay LinkedIn.

Việt Dũng