IS có thể biến 700 con tin Syria thành lá chắn sống ngăn dân quân người Kurd

IS lợi dụng bão cát tấn công dân quân người Kurd ở Syria

Phiến quân IS ở Syria. Ảnh: Zaman Al Wasl.

"Phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 13/10 tấn công một trại tị nạn ở khu vực al-Bahra, bắt 130 gia đình với tổng cộng 700 người và đưa họ đến thị trấn Hajin miền đông Syria", Sputnik ngày 15/10 dẫn tuyên bố của trung tướng Vladimir Savchenko, người đứng đầu Trung tâm Hòa giải Nga tại Syria.

Tướng Savchenko cho rằng IS nhiều khả năng sẽ sử dụng 700 con tin này làm "lá chắn sống" để ngăn cản cuộc tấn công của Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF), với nòng cốt là dân quân người Kurd do Mỹ hậu thuẫn, ở khu vực bờ đông sông Euphrates.

Được sự hỗ trợ của không quân và pháo binh Mỹ, SDF hồi đầu tháng 9 phát động cuộc tấn công quy mô lớn nhằm đẩy lùi hoàn toàn IS khỏi thị trấn Hajin, cách biên giới Iraq khoảng 24 km. Tuy nhiên, phiến quân ngày 10/10 lợi dụng một cơn bão cát ở tỉnh Deir Ezzor để phản công và giành lại quyền kiểm soát một khu vực kéo dài khoảng 20 km dọc sông Euphrates.

IS từng kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn ở Syria và Iraq cùng khoảng 10 triệu dân. Tuy nhiên, nhóm khủng bố này đã hứng chịu nhiều thất bại liên tiếp trước liên quân do Mỹ dẫn đầu cùng quân đội Syria được Nga hậu thuẫn, đánh mất các thành trì quan trọng tại Iraq và chỉ còn co cụm tại một vùng sa mạc hẻo lánh ở tây nam và khu vực gần Deir Ezzor.