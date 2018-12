IS cải trang thành phụ nữ để vận chuyển vũ khí

Thủ lĩnh tối cao IS có thể đã bị đầu độc / IS đánh bom đám cưới ở Syria, 34 người chết

Các chiến binh nữ thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Ảnh: themuslimissue

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria sử dụng phụ nữ và trẻ em để vận chuyển vũ khí cho các lực lượng tiền tuyến, RIA Novosti ngày 6/10 dẫn báo cáo quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin.

"Do hầu hết người dân đã rời khỏi khu vực chiến sự, các chiến binh IS sử dụng vợ và con của mình để vận chuyển lậu vũ khí bằng cách giấu trong váy và khăn trùm đầu. Một số tay súng cũng sử dụng váy và khăn che mặt để cải trang thành phụ nữ rồi trà trộn vào đám đông", báo cáo cho biết.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng khẳng định không nổ súng vào các nhóm người trông giống dân thường, trừ khi họ tấn công trước.

Thổ Nhĩ Kỳ tháng trước mở chiến dịch "Lá chắn Euphrates" ở miền bắc Syria nhằm đẩy lùi phiến quân IS và tạo ra các vùng đệm an toàn gần biên giới. Ngày 5/10, giao tranh giữa hai bên xảy ra khi các tay súng IS tìm cách xâm nhập vào khu vực Ziyara do lực lượng Quân đội Syria Tự do (FSA) kiểm soát khiến một binh sĩ Ankara thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Khoảng 18 tay súng IS bị tiêu diệt.

