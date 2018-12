IS âm mưu lôi kéo Israel vào cuộc chiến Syria

Quân đội Nga cám ơn Israel vì đòn không kích IS tại Syria / Tên lửa phòng không Israel bắn rơi cường kích Syria

Tiêm kích Israel xuất phát làm nhiệm vụ hồi năm 2017. Ảnh: JPost.

Phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 26/7 phóng hai quả rocket vào khu vực Biển Galilee của Israel, rơi gần một nhóm khách du lịch nhưng không gây thương vong. Không quân Israel sau đó đã đáp trả bằng cách không kích các vị trí IS trên lãnh thổ Syria.

Cựu tư lệnh lực lượng tình báo quân đội Israel Amos Yadlin hôm qua khẳng định quân đội Israel đã hành động đúng khi giáng trả IS mà không tấn công vào các mục tiêu của quân đội Syria, bởi vụ phóng rocket là âm mưu của IS nhằm lôi kéo Israel vào cuộc chiến ở quốc gia này, theo Times of Israel.

"Tôi nghĩ IS muốn gây hại cho chúng ta. Chúng muốn gây ra xung đột giữa Israel và quân đội chính phủ Syria, trong bối cảnh Damascus đang liên tục tiến công, tạo ra áp lực khổng lồ nhằm vào các vị trí của IS", Yadlin nói.

Tướng Yadlin cho biết loại rocket được IS sử dụng trong cuộc tấn công "có độ chính xác rất thấp" và quân đội Israel đã không "sập bẫy" của phiến quân. "Quyết định không kích IS thay vì quân đội chính phủ Syria là bước đi đúng, do Tổng thống Syria Bashar al-Assad không muốn nổ ra thêm cuộc chiến với Israel", tướng Yadlin nhận định.

Quân đội Nga cũng khẳng định IS đứng sau cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Israel hôm 25/7 nhằm khiêu khích Israel tấn công vị trí quân đội chính phủ Syria. Cuộc không kích đáp trả của Tel Aviv đã gây thiệt hại nặng cho IS tại tỉnh Quneitra, Syria.

"Bộ chỉ huy lực lượng Nga tại Syria sử dụng kênh liên lạc có sẵn để cám ơn quân đội Israel vì đã chặn đứng hành động khiêu khích nghiêm trọng. Đòn đánh chính xác của tiêm kích và pháo binh Israel đã tiêu diệt nhiều tên khủng bố và các bệ pháo phản lực của chúng", Bộ Quốc phòng Nga ra thông cáo cho biết.

Quân đội chính phủ Syria đang quyết tâm giành lại phần lãnh thổ còn lại ở phía nam từ tay phiến quân IS, sau khi buộc các nhóm nổi dậy thuộc Quân đội Syria Tự do (FSA) đầu hàng. Một cuộc tấn công quy mô lớn hôm 26/7 đã đẩy lùi phiến quân IS xuống khu vực sa mạc hẻo lánh gần biên giới với Jordan và Cao nguyên Golan do Israel kiểm soát.