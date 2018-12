Iraq tử hình 13 tù nhân IS trả thù vụ phiến quân sát hại con tin

Tiêm kích Iraq hủy diệt cuộc họp chỉ huy IS, diệt 45 phiến quân / IS tung video dọa tấn công World Cup tại Nga

Nhóm tù nhân bị bịt mắt, còng tay trước khi bị hành hình ở một nhà tù miền nam Iraq. Ảnh: AFP.

Bộ Tư pháp Iraq hôm 29/6 cho biết đã hành hình 13 phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại một nhà tù ở miền nam vì "tham gia các hoạt động vũ trang cùng các nhóm khủng bố, trong đó có bắt cóc, đánh bom và giết hại dân thường", theo AFP.

Vụ hành hình diễn ra sau khi Thủ tướng Haider al-Abadi ra lệnh "trừng phạt ngay lập tức" hàng trăm phiến quân bị kết án tử để đáp trả vụ IS bắt cóc và sát hại 8 dân thường ở nước này. Bộ Tư pháp cho biết một nhóm 64 tù nhân khác cũng có thể bị hành hình sau khi kháng cáo thất bại.

Một bức ảnh do bộ này công bố cho thấy một nhóm tù nhân bị bịt mắt và còng tay ngồi trên sàn trước khi bị hành quyết. Một bức ảnh khác cho thấy nhiều tù nhân bị treo cổ tại nhà tù ở Nasiriyah.

Dù người Iraq đã quen với những hành động tàn bạo của IS, vụ giết hại 8 dân thường vẫn gây sốc cho đất nước và dập tắt hy vọng về sự thất bại hoàn toàn của phiến quân.

IS bắt cóc những người dân này và đe dọa hành quyết để yêu cầu Baghdad thả phụ nữ dòng Hồi giáo Sunni đang bị giam trong các nhà tù. 6 trong số những người dân bị bắt làm việc trong bộ phận hậu cần của lực lượng bán quân sự xuất hiện trong video do IS phát hành hôm 23/6 với khuôn mặt bầm tím. Thi thể 8 người sau đó được tìm thấy dọc đường cao tốc phía bắc thủ đô Baghdad.

Thủ tướng Iraq phải đối mặt với những chỉ trích gay gắt trên mạng xã hội vì thất bại trong việc phản ứng với nhóm phiến quân. Giáo sĩ hàng đầu của dòng Hồi giáo Shiite Ayatollah Ali Sistani đổ lỗi cho chính phủ vì không "xem xét lời kêu gọi của các gia đình để kịp thời hành động và giải cứu" các nạn nhân.

Hơn 300 người, gồm khoảng 100 phụ nữ nước ngoài, đã bị kết án tử hình và hàng trăm người bị kết án chung thân ở Iraq vì là thành viên của IS, một nguồn tin tư pháp hồi tháng 4 cho biết.

Iraq nhiều lần đối mặt với chỉ trích về số lượng lớn các bản án tử hình được đưa ra bởi các tòa án chống khủng bố. Năm 2017, nước này đã treo cổ ít nhất 11 tù nhân. Tổ chức Giám sát Nhân quyền cho rằng vụ hành hình mới nhất là "trả thù, không phải công lý".

Iraq tuyên bố đánh bại IS vào tháng 12 năm ngoái, nhưng quân đội nước này vẫn duy trì chiến dịch ở các vùng sa mạc xa xôi, nơi phiến quân vẫn tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công.

Huyền Lê