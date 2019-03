Iraq đe dọa tử hình phiến quân nước ngoài tham gia IS

Tổng thống Iraq tuyên bố sẽ trừng trị nghiêm khắc những tay súng IS phạm tội chống lại chính quyền và người dân nước này.

Tổng thống Iraq Barham Salih. Ảnh: AP.

"Các phiến quân nước ngoài phục vụ cho Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sẽ bị xét xử theo luật pháp Iraq và có thể bị kết án tử hình nếu bị buộc tội giết người Iraq. Luật pháp Iraq cho phép tuyên án tử hình và chúng tôi sẽ duy trì quy định này", Al-Jazeera hôm nay dẫn tuyên bố của Tổng thống Iraq Barham Salih.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn bàn giao cho chính quyền Bagdad khoảng 280 người mang quốc tịch Iraq và nước ngoài bị tình nghi là thành viên IS.

Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi cho biết nước này có thể dẫn độ các tù nhân IS không mang quốc tịch Iraq về nước, nhưng sẽ đem ra xét xử những kẻ phạm tội ác chống lại chính quyền và nhân dân Iraq.

SDF hồi đầu tháng cũng thả hàng trăm tù binh IS khỏi các nhà tù ở miền bắc Syria, sau khi liên quân do Mỹ dẫn đầu đạt thỏa thuận với nhóm phiến quân về việc đưa những tay súng rời khỏi khu vực do SDF kiểm soát ở đông Syria.

Phiến quân IS từng chiếm nhiều khu vực rộng lớn trên lãnh thổ Iraq và Syria. Quân đội Iraq tuyên bố đánh đuổi hoàn toàn IS khỏi đất nước này vào tháng 12/2017. Tuy nhiên, các tay súng IS vẫn tiếp tục mai phục, thực hiện các vụ ám sát và đánh bom trên lãnh thổ Iraq, đặc biệt tại khu vực dọc biên giới với Syria.