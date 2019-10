Iran sắp tố cáo thủ phạm tấn công tàu dầu

Quan chức Iran tuyên bố nước này sắp trình lên Liên Hợp Quốc bằng chứng về những kẻ đứng sau vụ tấn công tàu dầu Sabiti hôm 11/10.

"Có rất nhiều tài liệu và bằng chứng về sự can thiệp của một số chính phủ trong vụ tấn công tàu dầu Iran và chúng tôi sẽ trình chúng lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc", Abolfazl Hassan Beigi, thành viên Ủy ban Chính sách Đối ngoại và An ninh Quốc gia tại quốc hội Iran, tuyên bố hôm 16/10.

Beigi đề cập tới việc tàu dầu Sabiti bị hai tên lửa bắn trúng chiều 11/10 ngoài khơi Arab Saudi, cho biết camera trên tàu dầu đã chỉ ra thủ phạm là ba nước đang có hiềm khích với Iran. Ông cũng cảnh cáo những kẻ đứng sau vụ tấn công sẽ phải trả giá cho hành động này.

Cùng ngày, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Shamkhani cũng tuyên bố sẽ đưa ra kết luận về cuộc tấn công và những kẻ chủ mưu sẽ phải "hối tiếc vì hành động của mình".

Khói bốc lên từ tàu dầu Sabiti của Iran sau khi trúng tên lửa hôm 11/10. Ảnh: Irib News.

Tàu chở dầu Sabiti thuộc sở hữu Công ty Dầu Quốc gia Iran (NIOC) bị tấn công hôm 11/10 khi đang ở vùng biển cách cảng Jeddah của Arab Saudi khoảng 100 km về phía tây. Vụ nổ khiến thân tàu và hai bể chứa dầu bị hư hại, gây tràn dầu trên Biển Đỏ.

Ngoại trưởng Iran Javad Zarif gọi vụ tấn công là hành vi "hèn nhát" và khẳng định nó được chính phủ một hoặc nhiều nước bảo trợ. Arab Saudi phủ nhận mọi sự liên quan tới vụ tấn công trong khi Mỹ và Israel không lên tiếng về vấn đề này.

Sự việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng Vùng Vịnh vẫn ở mức cao sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa hành trình nhằm vào hai nhà máy dầu chủ chốt của Arab Saudi. Mỹ và nhiều đồng minh cho rằng Iran đứng sau vụ tập kích, trong khi Tehran bác bỏ mọi cáo buộc.

Ngọc Ánh (Theo Sputnik)