Iran sẵn sàng làm hòa với Arab Saudi

IranTổng thống Iran Hassan Rouhani nói "không có trở ngại gì" trong việc tái lập quan hệ với Arab Saudi để duy trì an ninh và ổn định khu vực.

"Từ quan điểm của Iran, chúng tôi sẵn lòng mở rộng quan hệ với các nước láng giềng và nối lại quan hệ với Arab Saudi", Tổng thống Rouhani khẳng định trong cuộc gặp Ngoại trưởng Oman Yusuf bin Alawi ở thủ đô Tehran hôm qua.

Rouhani cho rằng mọi quốc gia Vùng Vịnh cần đóng vai trò chủ động trong duy trì an ninh, ổn định khu vực và đây là lý do Tehran đề xuất sáng kiến hòa bình Hormuz. "Chúng ta nên đảm bảo an ninh ở vịnh Persian và eo biển Hormuz bằng cách mở rộng hợp tác và không nên để nước ngoài can thiệp", Tổng thống Iran nói.

Rouhani cho rằng chính sách của Arab Saudi tại Syria, Iraq và Lebanon không đem lại kết quả, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng giới chức Riyadh sẽ thay đổi quan điểm.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani (phải) bắt tay với Ngoại trưởng Oman Yusyf bin Alawi tại thủ đô Tehran hôm qua. Ảnh: Tehran Times.

Tại một hội nghị của Liên Hợp Quốc ở New York cuối tháng 9, Iran công bố sáng kiến an ninh khu vực có tên gọi Nỗ lực hòa bình Hormuz (HOPE). "Tôi muốn mời tất cả các nước liên quan trực tiếp tới vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz tham gia vào HOPE", Rouhani nói với các đại biểu dự hội nghị.

Ngoại trưởng Iran Javad Zarif hồi tháng 9 viết trên Twitter rằng sáng kiến này đòi hỏi phải có "đối thoại, xây dựng lòng tin, tự do hàng hải, an ninh năng lượng, không gây hấn và không can thiệp".

Arab Saudi là đối thủ địa chính trị lớn của Iran trong khu vực, khi hai quốc gia thường xuyên ganh đua ảnh hưởng ở Vùng Vịnh và Trung Đông.

Căng thẳng giữa Iran với Mỹ và đồng minh, trong đó có Arab Saudi, leo thang từ tháng 5 năm ngoái khi Trump đơn phương rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân được ký năm 2015 và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm "gây áp lực tối đa" lên Tehran.

Căng thẳng dâng cao sau vụ nhà máy dầu Arab Saudi bị tập kích bằng tên lửa hành trình và UAV ngày 14/9. Mỹ cáo buộc Iran đứng sau sự việc, song Tehran phủ nhận.

Thái tử Arab Saudi Mohammed bin Salman hôm 29/9 cho rằng nếu căng thẳng với Iran tiếp tục gia tăng, lợi ích của cả thế giới sẽ bị đe dọa, do đó ông kêu gọi tìm ra giải pháp hòa bình để xoa dịu căng thẳng.

Nhật Duy (Theo TehranTimes)