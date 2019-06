Iran phóng thích công dân Mỹ bị kết án 10 năm tù vì tội gián điệp

Iran nhấn mạnh quyết định trả tự do cho công dân Mỹ gốc Lebanon sau ba năm thụ án hoàn toàn không mang động cơ chính trị.

Doanh nhân Nizar Zakka tới phủ tổng thống ở Baabda, Lebanon sau khi được phóng thích hôm nay. Ảnh: Reuters.

"Giám đốc An ninh Abbas Ibrahim đang trên đường từ Tehran về Lebanon cùng với Nizar Zakka, người vừa được chính quyền Iran trả tự do", cơ quan an ninh Lebanon hôm nay thông báo, nói thêm rằng Zakka và Ibrahim đã gặp Tổng thống Lebanon Michel Aoun ngay sau khi về nước.

Thông báo được đưa ra vài giờ sau khi Iran tuyên bố phóng thích Zakka, doanh nhân gốc Lebanon mang quốc tịch Mỹ bị Tehran bắt hồi năm 2015 và kết án 10 năm tù vì tội làm gián điệp cho Washington. Iran cho biết Tổng thống Aoun đã gửi văn bản đề nghị thả Zakka, trong khi nhóm vũ trang Hezbollah tại Lebanon, đồng minh của Tehran, cho biết đây là hành động "thích hợp".

Bộ Tư pháp Iran giải thích rằng theo luật của nước này, những người bị kết án 10 năm tù có thể được phóng thích có điều kiện nếu đã thực hiện ít nhất một phần ba bản án và thể hiện hành vi tốt. "Đây hoàn toàn là một thủ tục tư pháp và không có động cơ chính trị", Gholamhossein Esmaili, phát ngôn viên Bộ Tư pháp Iran, khẳng định.

Zakka bị bắt hồi tháng 9/2015 khi đang ở Iran và bị kết án vào tháng 7/2016. Truyền thông Iran tại thời điểm đó đưa tin ông bị cáo buộc "có mối quan hệ sâu sắc với các cơ quan quân sự và tình báo Mỹ".

Ánh Ngọc (Theo AFP)