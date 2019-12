Indonesia tăng cường an ninh dịp Giáng sinh

Indonesia sẽ triển khai khoảng 192.000 binh sĩ khắp đất nước vào dịp Giáng sinh và cuối năm để ngăn chặn nguy cơ khủng bố.

"Dữ liệu tình báo cho thấy có những rủi ro tiềm ẩn. Vì vậy chúng tôi không những thực hiện các biện pháp phòng ngừa, mà còn chủ động hành động", phát ngôn viên Cảnh sát Quốc gia Argo Yuwono nói hôm nay tại Jakarta. Ông cho biết thêm rằng 10.000 binh sĩ sẽ được triển khai tại Jakarta.

Indonesia, nơi có hàng chục nhóm thề trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đã chứng kiến nhiều cuộc tấn công gần đây. Giới chức Indonesia thường xuyên bắt các nghi phạm âm mưu khủng bố liên quan đến IS.

Bộ trưởng Chính trị Pháp lý và An ninh Indonesia Mahfud MD cho biết tăng cường an ninh đồng nghĩa với đảm bảo an toàn cho các cộng đồng Công giáo, để họ có thể đón lễ Giáng sinh mà không bị nhắm mục tiêu tấn công.

Cảnh sát tuần tra tại Medan, tỉnh Bắc Sumatra, Indonesia hôm 13/11. Ảnh: Anadolu.

Năm ngoái, Indonesia đã tăng cường 167.000 binh sĩ để đảm bảo an ninh dịp Giáng sinh và cuối năm. Vào tháng 10, Tổng thống Joko Widodo cũng ra lệnh thắt chặt an ninh sau khi cựu bộ trưởng an ninh Wiranto bị hai thành viên thuộc mạng lưới khủng bố Jamaah Ansharut Daulah (JAD) thân IS đâm dao.

Tháng trước, một vụ đánh bom tự sát xảy ra bên ngoài trụ sở cảnh sát thành phố Medan, tỉnh Bắc Sumatra, Indonesia, khiến 6 người bị thương. Nghi phạm Rabbial Muslim Nasution, 24 tuổi, được cho là đã thề trung thành với IS.

Ngọc Ánh (Theo AFP)