Indonesia muốn sớm phân định vùng đặc quyền kinh tế với Việt Nam

Tổng thống Indonesia Widodo, trái, và Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong cuộc gặp hôm nay. Lâm Thoả.

"Chúng tôi nhất trí cuộc đàm phán về vùng đặc quyền kinh tế EEZ giữa hai nước có thể được tăng cường, tôi rất hy vọng đàm phán đó có thể kết thúc sớm nhất", ông Widodo nói trong cuộc họp báo chung với Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang chiều nay tại Hà Nội sau khi hai bên kết thúc hội đàm. Việt Nam và Indonesia đã tổ chức 10 vòng đàm phán về phân định vùng đặc quyền kinh tế.

Tổng thống Indonesia cũng cho biết một trong hai văn kiện được ký nhân chuyến thăm lần này của ông là Thông cáo chung về tự nguyện tham gia hợp tác quốc tế về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và thúc đẩy quản lý nghề cá bền vững giữa hai nước "có ý nghĩa rất quan trọng". Hai nước đã ký bản ghi nhớ về hợp tác nghề cá và các vấn đề trên biển năm 2010.

Tổng thống Indonesia và Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng hoan nghênh các tiến bộ đã đạt được trong đàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

"Điều này chắc chắn góp phần quan trọng trong việc khẳng định Biển Đông tiếp tục là một khu vực an toàn, ổn định và hoà bình", ông Widodo nói. Lãnh đạo Indonesia cảm ơn Việt Nam ủng hộ quan điểm của Indonesia về khái niệm Ấn Độ - Thái Bình Dương, tin rằng điều này sẽ được duy trì trong ASEAN.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược. Hai bên chia sẻ các giá trị chung về một khu vực hoà bình, ổn định, an ninh và an toàn, cam kết tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc phòng, an ninh nhằm ứng phó với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đang ngày càng gia tăng tại khu vực.

"Chúng tôi tái khẳng định tầm quan trọng của hoà bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hoà bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS, tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý, thực hiện nghiêm túc và đầy đủ DOC và sớm đạt được COC thực chất, có tính ràng buộc pháp lý", Chủ tịch nước nói.

Hai nhà lãnh đạo cũng thống nhất ủng hộ tự do hoá thương mại, tăng cường kết nối kinh tế khu vực, ưu tiên thúc đẩy các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Hai bên đặt mục tiêu kim ngạch thương mại đạt được 10 tỷ USD vào 2020.

Việt Nam và Indonesia cũng ký Chương trình hành động triển khai Đối tác chiến lược Việt Nam - Indonesia giai đoạn 2019 - 2023.

Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Indonesia kéo dài đến ngày mai.