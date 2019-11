Indonesia bắt hàng chục nghi phạm IS

IndonesiaKhoảng 45 người liên quan đến IS bị bắt sau vụ tấn công vào sở cảnh sát thành phố Medan tuần trước.

Những người bị bắt vì liên quan đến vụ đánh bom vào sở cảnh sát Medan, trên đảo Sumatra hôm 13/11 trong khi hai nghi phạm chế bom bị tiêu diệt trong một vụ bố ráp.

"Hai tên này chống cự và cố gắng tấn công cảnh sát bằng vũ khí nhọn và một khẩu súng hơi", phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Dedi Prasetyo nói với các phóng viên ở Jakarta hôm nay.

Hai kẻ bị cảnh sát tiêu diệt bị nghi chế ra loại bom tự sát mà nghi phạm 24 tuổi tuần trước dùng để tấn công sở cảnh sát, làm 4 sĩ quan và hai dân thường bị thương. Nhà chức trách Indonesia trước đó nghi ngờ kẻ đánh bom là "một con sói đơn độc".

Cảnh sát phong tỏa cổng vào sở cảnh sát thành phố Medan sau vụ đánh bom tự sát hôm 13/11. Ảnh: Reuters.

Trong số hàng chục nghi phạm bị bắt có vợ của kẻ đánh bom sở cảnh sát và cố vấn tôn giáo cho cặp vợ chồng này. Các nghi phạm được cho là liên kết với Jamaah Ansharut Daulah (JAD), một nhóm Hồi giáo cực đoan cam kết trung thành với IS, từng thực hiện nhiều vụ tấn công ở Indonesia, bao gồm vụ đánh bom tự sát vào một số nhà thờ hồi năm ngoái, làm thiệt mạng hàng chục giáo dân.

Theo Prasetyo, hai vợ chồng kẻ đánh bom đã tham gia khóa huấn luyện của JAD, được đào tạo về súng và các loại vũ khí. Một số cư dân ở Medan hôm nay phản đối việc chôn thi thể của kẻ đánh bom này trong thành phố.

Tháng trước, Tổng thống Joko Widodo ra lệnh tăng cường an ninh sau khi hai chiến binh liên kết với JAD đâm một Bộ trưởng An ninh trong nội các của ông. Bộ trưởng may mắn sống sót.

Đồn cảnh sát là mục tiêu tấn công thường xuyên của những kẻ cực đoan ở Indonesia, quốc gia có lượng người theo đạo Hồi lớn nhất thế giới.

Mai Lâm (Theo AFP)