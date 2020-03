Hủy Đối thoại Shangri-La vì Covid-19

Ban tổ chức Đối thoại Shangri-La thông báo sự kiện năm nay sẽ không được tổ chức ở Singapore do ảnh hưởng của Covid-19.

Viện Nghiên cứu Chiến lược quốc tế (IISS), đơn vị tổ chức Đối thoại Shangri-La thường niên, cho hay họ đưa ra quyết định trên sau khi tham vấn nước chủ nhà Singapore. Hội nghị năm nay dự kiến diễn ra ngày 5-7/6.

"Nhiều nước đã áp đặt các lệnh hạn chế đi lại để phòng Covid-19 và điều này có thể vẫn còn hiệu lực tại thời điểm Đối thoại Shangri-La dự kiến diễn ra", thông cáo của IISS hôm nay nêu.

"Với việc diễn đàn có sự tham gia của đại biểu hơn 40 quốc gia, nhiều quốc gia trong đó đã áp dụng những quy định hạn chế này, IISS quyết định rằng hành động hợp lý duy nhất lúc này là thông báo tới các đại biểu và những bên liên quan khác rằng sự kiện sẽ không diễn ra năm nay", thông cáo viết.

IISS nói thêm rằng cơ quan này sẽ tiếp tục hoạt động nhằm hướng tới một Đối thoại Shangri-La "mạnh mẽ khác thường" trong năm tới.

Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen phát biểu tại Đối thoại Shangri-La năm 2019. Ảnh: CNA.

Trong một bài đăng trên Facebook cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen cũng xác nhận thông tin này, thêm rằng ông rất mong muốn được nối lại hoạt động của diễn đàn vào năm tới.

Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á, hay Đối thoại Shangri-La, là một diễn đàn an ninh liên chính phủ tổ chức thường niên tại khách sạn Shangri-La, Singapore từ 2002, nhằm thảo luận và phân tích các vấn đề quốc phòng và an ninh trong và ngoài khu vực.

Covid-19 đã xuất hiện ở gần 200 quốc gia, vùng lãnh thổ sau khi khởi phát ở Trung Quốc tháng 12/2019, khiến hơn 597.000 người nhiễm, hơn 27.000 người chết. Singapore hiện ghi nhận 732 ca nhiễm, 2 ca tử vong do dịch bệnh.

Mai Lâm (Theo CNA)