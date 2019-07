Huawei tung tiền chiêu mộ nhân tài công nghệ để 'chiến đấu' với Mỹ

Huawei có kế hoạch tuyển 20-30 nhân tài khắp thế giới với mức lương tới 300.000 USD/năm nhằm nâng cao "năng lực chiến đấu".

Một cơ sở sản xuất điện thoại của Huawei tại Đông Hoản, Quảng Đông, Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Trong thư điện tử được nhà sáng lập Nhậm Chính Phi ký và công bố ngày 23/7, Huawei có kế hoạch thu hút 20 - 30 nhân tài trong lĩnh vực công nghệ trên khắp thế giới trong năm nay để nâng cao "năng lực chiến đấu" trong bối cảnh chịu áp lực từ lệnh cấm thương mại của Mỹ. "Huawei cần chiến thắng cuộc chiến công nghệ và thương mại trong tương lai", ông Nhậm viết.

Huawei đặt mục tiêu thu hút 8 người mới tốt nghiệp tiến sĩ trong giai đoạn tuyển dụng đầu tiên, mỗi ứng viên sẽ nhận được mức lương hàng năm khoảng 896.000 - 2,01 triệu Nhân dân tệ (130.000 - 292.000 USD). Cũng trong ngày 23/7, Huawei thông báo cắt giảm hơn 600 nhân viên tại cơ sở nghiên cứu và phát triển Futurewei Technologies tại Mỹ.

Huawei bị chính phủ Mỹ liệt vào danh sách đen hồi tháng 5 do những quan ngại về an ninh quốc gia, khiến công ty này không thể mua các linh kiện, phần mềm và thiết bị từ các nhà cung cấp của Mỹ. Chính phủ Mỹ gần đây mới cho phép các công ty nước này bán sản phẩm cho Huawei trong trường hợp không gây đe dọa tới an ninh quốc gia.

Thu Hương (Theo SCMP)