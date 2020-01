Hong Kong hủy bắn pháo hoa Tết

Hong Kong sẽ không tổ chức bắn pháo hoa mừng năm mới âm lịch ở cảng Victoria do lo ngại các cuộc biểu tình bùng phát.

Người đứng đầu cơ quan nội vụ Hong Kong Lau Kong-wah hôm nay xác nhận chính quyền đặc khu quyết định hủy màn bắn pháo hoa mừng năm mới âm lịch vào ngày 26/1 do "tình hình hiện nay".

"Sau khi đánh giá cẩn thận, chúng tôi đã quyết định hủy bắn pháo hoa do lo ngại an ninh chung", ông Lau nói. Tuy nhiên, màn trình diễn ánh sáng ở cảng Victoria và các màn biểu diễn ở quận văn hóa Tây Cửu Long sẽ không bị ảnh hưởng.

Màn pháo hoa mừng năm mới Âm lịch vào năm ngoái tại cảng Victoria, Hong Kong. Ảnh: SCMP

Màn pháo hoa 20 phút được tổ chức vào ngày mùng 2 âm lịch hàng năm là sự kiện có quy mô lớn nhất ở Hong Kong và là tâm điểm của chuỗi hoạt động chào mừng Tết. Lần gần nhất Hong Kong hủy bắn pháo hoa dịp Tết âm lịch là vào năm 2018, sau vụ tai nạn xe buýt làm 19 người thiệt mạng và ít nhất 60 người bị thương.

Nghị sĩ phụ trách về du lịch Yiu Si-win trước đó cho hay chính quyền lo ngại về an toàn khi các cuộc biểu tình phản đối dự luật dẫn độ kéo dài 7 tháng qua ở đặc khu chưa có dấu hiệu chấm dứt.

"Điều này không tốt cho danh tiếng của Hong Kong", ông Yiu nói, nhắc đến việc nhiều sự kiện quan trọng bị hủy. "Khi liên quan đến vấn đề an toàn, quyết định này rất dễ hiểu", ông Yiu nói.

Chan Suk-chong, đại diện liên minh ủng hộ dân chủ Tanya, cho rằng việc hủy bắn pháo hoa vì lo ngại biểu tình là không logic và quyết định này một lần nữa gây ảnh hưởng đến hình ảnh của Hong Kong đối với quốc tế.

"Tôi không hiểu sao cảnh sát không tự tin đảm bảo an ninh chung", Chan nói, cho rằng chính quyền thiếu ý chí để quản lý đặc khu một cách thích hợp và yêu cầu trưởng đặc khu Carrie Lam phản hồi 5 yêu cầu chính của người biểu tình.

Ngoài hủy bắn pháo hoa, các hoạt động chào năm mới Âm lịch khác ở Hong Kong cũng được tiết chế, trong đó một carnival dài ba ngày sẽ thay thế cho cuộc diễu hành ở Cửu Long. Các màn pháo hoa truyền thống vào đêm giao thừa do Sở Du lịch Hong Kong tổ chức cũng bị hủy do lo ngại về an toàn.

Biểu tình bùng phát ở Hong Kong từ tháng 6 năm ngoái để phản đối dự luật dẫn độ cho phép đưa nghi phạm đến các khu vực tài phán mà đặc khu chưa ký hiệp ước dẫn độ, bao gồm Trung Quốc đại lục.

Sau khi chính quyền Hong Kong rút dự luật, người biểu tình tiếp tục xuống đường đưa ra các yêu cầu khác như điều tra hành động sử dụng vũ lực của cảnh sát, tổ chức bầu cử dân chủ và trưởng đặc khu Carrie Lam phải từ chức. Tuy nhiên, chính quyền đặc khu kiên quyết bác bỏ những yêu cầu này và cảnh sát đã bắt hơn 6.400 người.

Hong Kong cũng đã phải hủy màn bắn pháo hoa dịp năm mới dương lịch do lo ngại biểu tình. Hôm 1/1, nhiều người biểu tình đã tuần hành trên các tuyến phố chính của Hong Kong, sau đó đụng độ với cảnh sát, buộc nhà chức trách dùng hơi cay và vòi rồng để giải tán.

Anh Ngọc (Theo SCMP)