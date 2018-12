Xả súng tại trường trung học ở Mỹ / Thành phố Mỹ yêu cầu người dân phải sở hữu súng

Hơn triệu người biểu tình kêu gọi thắt chặt quản lý súng đạn ở Mỹ

Cuộc biểu tình lớn nhất diễn ra ở Washington ngày 24/3, với hơn 800.000 người tham gia, AFP đưa tin. Thị trưởng New York Bill de Blasio nói có hơn 175.000 người tuần hành ở thành phố này.

Ngoài New York, Washington, hàng loạt cuộc biểu tình đã diễn ra tại Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Denver, Los Angeles, Miami, Minneapolis, Seattle cùng nhiều thành phố khác. Theo các bên tổ chức "March For Our Lives" (Tuần hành vì cuộc sống của chúng ta), mỗi cuộc có hơn 800 người tham gia.

"Các chính trị gia, hãy đại diện cho người dân hoặc bị loại", Cameron Kasky, 17 tuổi, nói trước đám đông tại Washington. Kasky là học sinh trường trung học Marjory Stoneman Douglas, Parkland, bang Florida, nơi xảy ra vụ xả súng hồi tháng 2 làm 17 người chết.

Theo Kasky, người dân Mỹ muốn có một luật cấm bán vũ khí tấn công, băng đạn có sức chứa lớn và kiểm tra lý lịch kỹ đối với người mua súng. Bên tổ chức biểu tình còn công bố một liên kết để người dân đăng ký ủng hộ March For Our Lives. Họ muốn biến phong trào này thành một thế lực chính trị có sức ảnh hưởng.

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump không có mặt tại Washington ngày 24/3. "Chúng tôi hoan nghênh những người Mỹ trẻ tuổi thể hiện quyền của họ theo Tu chính án thứ nhất", Nhà Trắng thông báo. "Đảm bảo an toàn cho con em chúng ta là một ưu tiên hàng đầu của tổng thống".

Như Tâm