Hơn 3.000 tay súng IS có thể được thả sau khi Mỹ rút quân khỏi Syria

Trump rút quân khỏi Syria sau cuộc điện đàm với tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ

Các phiến quân IS ở Syria. Ảnh: BBC.

"Dưới sự đe dọa của Thổ Nhĩ Kỳ và nguy cơ phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hồi sinh, tôi sợ tình hình sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát và chúng tôi không thể giữ chúng nữa", Al Jazeera ngày 21/12 dẫn tuyên bố của Ilham Ahmed, quan chức cấp cao của Lực lượng dân chủ Syria (SDF) khi được hỏi về việc tổ chức này có thả tù binh IS hay không.

Ahmed cảnh báo rằng quyết định rút quân khỏi Syria của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ dẫn đến hậu quả nguy hiểm, tác động tiêu cực đến tình hình khu vực.

Trước đó, New York Times dẫn nguồn tin cho biết các quan chức hàng đầu của SDF đang thảo luận về khả năng có thể thả khoảng 3.200 tù binh IS đang bị giam ở Syria. SDF là lực lượng được Mỹ hậu thuẫn tích cực trong cuộc chiến chống IS tại quốc gia này.

Trump ngày 19/12 tuyên bố Mỹ đã đánh bại IS ở Syria, ám chỉ việc rút quân như ông đã hứa trong chiến dịch tranh cử. Phát ngôn viên Nhà Trắng sau đó xác nhận Washington đã bắt đầu đưa binh lính về nước. Một quan chức Mỹ cho biết Lầu Năm Góc sẽ mất khoảng 60-100 ngày để thực hiện hoạt động rút quân.

Nếu rút hoàn toàn quân khỏi Syria, Mỹ vẫn có hiện diện quân sự đáng kể trong khu vực, bao gồm khoảng 5.200 binh sĩ ở Iraq. Phần lớn chiến dịch của Mỹ tại Syria được tiến hành bởi các máy bay chiến đấu xuất kích từ Qatar và các địa điểm khác ở Trung Đông.