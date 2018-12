Hillary Clinton lên án Trump vì ủng hộ Anh rời EU

Donald Trump ca ngợi Anh rời khỏi EU / Dân Mỹ nghiêng về bà Clinton, giảm ủng hộ Trump

Ứng viên tổng thống Mỹ đảng Cộng hòa Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Anh ngày 23/6 tổ chức trưng cầu dân ý về việc có nên rời Liên minh châu Âu (EU) không với kết quả là hơn nửa số cử tri chọn không ở lại. Donald Trump, ứng viên tổng thống Mỹ đảng Cộng hòa, ngày 24/6 ca ngợi kết quả trưng cầu dân ý là "tuyệt vời".

Tỷ phú này còn phát biểu với báo giới trong chuyến thăm Scotland cùng ngày rằng ông nghĩ Brexit, tức Anh rời khỏi EU, là "một điều vĩ đại". Ông Trump tới Scotland ngày 24/6 để mở lại một khu nghỉ dưỡng và sân golf sau khi tân trang.

Bà Hillary Clinton, phát biểu tại Hội nghị Các thị trưởng Mỹ, không nhắc trực tiếp đến Trump nhưng cho rằng Mỹ nên do những người "đặt lợi ích của người dân lên trên lợi ích kinh doanh cá nhân" lãnh đạo, AFP đưa tin. Hội nghị diễn ra tại thành phố Indianapolis, bang Indiana.

Mỹ cần những nhà lãnh đạo "hiểu rằng các bình luận khoa trương trong thời gian hỗn loạn thực tế chỉ tạo ra thêm hỗn loạn", bà Clinton nói. "Và đó là lý do tại sao sự lãnh đạo ổn định, nhiều kinh nghiệm rất quan trọng vào lúc như vậy".

Kết quả các cuộc thăm dò công bố hôm qua cho thấy bà Clinton ngày càng được nhiều người dân Mỹ ủng hộ hơn so với ông Trump. Theo khảo sát do Washington Post/ABC News thực hiện, bà Clinton được 51% người dân Mỹ ủng hộ, cao hơn 12% so với Trump.

Như Tâm