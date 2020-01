Harry - Meghan gây lo ngại khi rút khỏi hoàng gia

Việc Harry và Meghan bất ngờ thông báo rút khỏi vai trò trong hoàng gia được chuyên gia đánh giá là chưa có tiền lệ và gây nhiều lo ngại.

Hoàng tử Harry và Công nương Meghan hôm 8/1 bất ngờ thông báo trên Instagram rằng sẽ rút khỏi vai trò là các thành viên cấp cao của hoàng gia Anh và hướng tới độc lập về tài chính.

"Sau nhiều tháng suy nghĩ và trao đổi trong nội bộ, chúng tôi đã quyết định thực hiện một sự chuyển đổi trong năm nay", vợ chồng Hoàng tử Anh cho biết. "Chúng tôi dự định rút khỏi vị trí là những thành viên cấp cao trong hoàng gia và làm việc để trở nên độc lập về tài chính, trong khi tiếp tục hỗ trợ hết sức cho Nữ hoàng".

Harry và Meghan cũng cho hay họ dự kiến đi về giữa Anh và Bắc Mỹ. "Sự cân bằng về địa lý này sẽ giúp chúng tôi nuôi dạy con trai bằng sự trân trọng đối với truyền thống hoàng gia, nơi cậu bé sinh ra, cũng như cho gia đình mình không gian để tập trung vào chương tiếp theo, trong đó có việc ra mắt tổ chức từ thiện mới của chúng tôi", thông báo giải thích.

Harry - Meghan khi đến thăm cơ quan ngoại giao Canada ở London hôm 7/1. Ảnh: Reuters

Một giờ sau đó, Điện Buckingham ra thông cáo cho thấy Harry và Meghan chưa thể rút khỏi hoàng gia ngay lập tức: "Chúng tôi hiểu họ mong muốn có một cách tiếp cận khác nhưng có những vấn đề phức tạp sẽ cần nhiều thời gian để bàn bạc".

Sally Bedell Smith, nhà viết tiểu sử người Mỹ nổi tiếng của Nữ hoàng Elizabeth II và mẹ của Harry, cố Công nương Diana, nhận định rằng thông qua hai thông cáo trên, có thể thấy vợ chồng Hoàng tử Anh đã tự đưa ra quyết định này mà không tham vấn bất cứ ai trong hoàng gia.

"Họ đã tự mình quyết định tất cả việc này. Tôi nghĩ đó thực sự một sự vi phạm đối với cách hoạt động của hoàng gia", bà Smith nói.

"Chúng ta đang ở trong một sự việc chưa có tiền lệ", nhà bình luận về hoàng gia Anh Richard Fitzwilliams nói. "Thật bất thường. Chuyện gì đang xảy ra? Họ muốn làm gì? Thật rắc rối!".

Bà Smith cũng cho rằng những lời lẽ trong thông cáo của vợ chồng Harry gây khó hiểu và hoang mang. Tuy nhiên, theo bà, việc hai người rút khỏi vai trò "thành viên cấp cao" trong hoàng gia Anh không có nghĩa là họ không còn là thành viên hoàng gia.

Thành viên "cấp cao" của hoàng gia là những người thân cận với Nữ hoàng và nằm trong danh sách kế ngôi. Harry đứng thứ 6 trong danh sách này, sau cha, anh trai William và ba con của William. Bất chấp kế hoạch rút lui như thông báo, Harry vẫn sẽ là thành viên hoàng gia và là người thừa kế ngai vàng của Anh, dù anh không muốn làm hoặc không còn tham gia nhiều vào những hoạt động của hoàng gia nữa.

Tuy nhiên, Harry và Meghan đã không giải thích rõ thay vào đó họ sẽ làm gì hay liệu sẽ kết hợp cả công việc bên ngoài với công việc của hoàng gia.

"Điều này gây ra nhiều vấn đề vì họ dường như đang rơi vào tình thế một chân trong hoàng gia, chân kia ở doanh nghiệp tư nhân mà họ thành lập thông qua một tổ chức phi lợi nhuận đòi hỏi họ phải quyên rất nhiều tiền", bà Smith nói. "Logic của tất cả chuyện này rất mập mờ".

Theo website của Harry - Meghan, họ sẽ không còn nhận tiền thuế của người Anh theo luật quy định về việc trả tiền cho Nữ hoàng và các thành viên hoàng gia cấp cao. Các chi phí của văn phòng vợ chồng hoàng tử Anh được chi trả bằng khoản tiền này, chiếm 5% tổng chi phí, và họ muốn "tách khỏi mối quan hệ tài chính này".

Cha của Harry, Thái tử Charles, dự kiến tiếp tục hỗ trợ các chi phí trong cuộc sống riêng của con trai và 95% chi phí văn phòng của Harry- Meghan. Ngoài ra, Meghan từng kiếm được thu nhập đáng kể từ việc đóng bộ phim "Suits", còn Harry được thừa hưởng một khoản tiền lớn từ mẹ.

Hoàng gia Anh vào lễ Giáng sinh 2017. Ảnh: AP

Cũng theo website của vợ chồng Harry, Frogmore Cottage, ngôi nhà mới được cải tạo của họ tại thị trấn Windsor, hạt Berkshire, sẽ tiếp tục là tài sản của Nữ hoàng. Hai người vẫn sẽ sử dụng nó làm nơi ở chính thức "để gia đình luôn có một nơi gọi là nhà ở Anh".

Harry - Meghan từng gặp phải chỉ trích vì chi nhiều tiền để tu sửa Frogmore Cottage. Tuy nhiên, trang web cho biết việc cải tạo nhà được Nữ hoàng tài trợ theo luật pháp, phản ánh trách nhiệm của hoàng gia trong việc duy trì các tòa nhà có giá trị lịch sử. Chi phí cải tạo Frogmore Cottage cũng chỉ bằng một nửa so với chi phí dự kiến nếu họ chuyển tới sống ở Cung điện Kensington như đề xuất ban đầu.

Về việc gia đình Harry dự kiến đi về giữa Anh và Bắc Mỹ trong thời gian tới, nhà bình luận Fitzwilliams cho rằng điều này gây nhiều vấn đề đáng lo ngại như chi phí an ninh. Việc đảm bảo an ninh cho vợ chồng Harry được luật pháp quy định vì họ được xem là những cá nhân được bảo vệ ở tầm quốc tế và chính phủ Anh chưa bao giờ thảo luận về vấn đề an ninh dành cho các thành viên hoàng gia.

Việc chuyển tới sống ở Bắc Mỹ cũng không chắc giúp Harry - Meghan tránh được sự quan tâm của truyền thông. Tuy nhiên, họ từng âm thầm đi nghỉ ở Canada Giáng sinh vừa qua và chỉ được phát hiện bởi một tờ báo địa phương khi kỳ nghỉ sắp kết thúc.

"Có thể họ đã quyết định thay đổi hoàn toàn trong thời gian đi nghỉ 6 tuần và quyết định rằng mình muốn sống ở nơi hoang dã", bà Smith nói.

Nếu Nữ hoàng Elizabeth II và Thái tử Charles không biết gì về quyết định của Harry - Meghan thì hoàng gia dự kiến sẽ tổ chức nhiều cuộc họp trong thời gian tới và đưa ra những thông cáo cẩn trọng để giải thích vấn đề.

Trong thời gian đó, bên ngoài hoàng gia, người hâm mộ vẫn tiếp tục bối rối, những người chống chế độ quân chủ cảm thấy vui mừng còn truyền thông thì hỗn loạn. Piers Morgan, nhà báo, người dẫn chương trình và một trong những nhà phê bình nổi tiếng của Anh, đã lên tiếng sau động thái trên.

"Mọi người nói tôi chỉ trích Meghan Markle thái quá nhưng cô ta đã bỏ rơi gia đình, bỏ rơi bố, bỏ rơi hầu hết bạn bè cũ, tách Harry khỏi William và bây giờ là tách cậu ấy khỏi hoàng gia. Tôi đã bảo rồi mà", Morgan viết trên Twitter.

Bà Smith dự đoán Meghan sẽ nhận hoàn toàn trách nhiệm về việc cô và Harry rút khỏi hoàng gia Anh. Điều này sẽ khiến cho mối quan hệ giữa cô với truyền thông xấu đi.

"Việc họ có thể thoát khỏi truyền thông khi ở Bắc Mỹ là chuyện ảo tưởng", bà Smith nói. "Thậm chí họ còn ít được bảo vệ hơn với cuộc sống hỗn tạp mới. Bạn không thể vừa muốn thế này lại vừa muốn thế kia, mọi thứ thường không kết thúc như mong muốn".

Anh Ngọc (Theo USA Today)